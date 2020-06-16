Тарифы на роуминг в Крыму начнут расти с 17 июня

16 июня. FINMARKET.RU -нав Крыму начнут расти с 17 июня. Первым цены намерен увеличить "Вымпелком" ("Билайн"): с 17 июня оператор повысит стоимость исходящей минуты почти на 50 коп. - до 2,5 рублей (+23%), увеличится и интернет-тариф, подключенный по умолчанию, пишут "Известия".

В МТС сообщили, что не комментируют планы компании. В "Мегафоне" отказались от комментариев. А в Tele2 заявили, что не планируют повышать цены на роуминг в Крыму и Севастополе. В пресс-службе "Тинькофф Мобайл" отметили, что, согласно политике компании, изменения в тарифных планах не комментируются до их вступления в силу.

Из-за угрозы санкций ситуация с роумингом в Крыму всегда была особенной - на полуострове нет сетей операторов "большой четверки" ("Билайн", МТС, "Мегафон" и Tele2). Де-факто все российские сотовые компании работают там в режиме национального роуминга и имеют договоры с местными игроками, пояснил аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. Несмотря на отмену национального роуминга, в Крыму исходящие звонки дороже, чем в целом по России, а также действует отдельная плата за мобильный интернет по стоимости, сравнимой с услугами международного роуминга, добавил он.

"Операторы будут стремиться компенсировать выпадающие доходы от услуг международного роуминга и, скорее всего, повысят цены на него в Крыму перед летним сезоном отпусков. Трафик на полуострове вырастет значительно, этим летом россияне поедут отдыхать преимущественно на отечественные курорты", - пояснил эксперт.

ФАС России уже обязывала операторов снизить тарифы на свои услуги в национальном роуминге - в рамках рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. Компании уменьшили расценки в 2-10 раз, отметили в пресс-службе ФАС. "Применительно к национальному роумингу действует принцип "в роуминге как дома", и в этом плане ситуация в Крыму ничем не отличается от других регионов страны", - отметили в антимонопольном ведомстве.

Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин сказал "Известиям", что в рамках мониторинга антимонопольная служба еженедельно получает от операторов информацию о том, как они развивают сети связи, достаточна ли пропускная способность, а также о том, какие изменения в тарифных планах они проводят с учетом режима работы граждан в удаленном доступе и проживания в самоизоляции. По словам Голомолзина, 15 июня ведомство получило информацию от "Вымпелкома" и анализирует ее, в случае, если оператор не сможет обосновать изменения, ФАС примет меры.