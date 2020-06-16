Минюст предлагает установить минимальный размер алиментов

16 июня. FINMARKET.RU - Статус "безработный" перестанет быть поводом для некоторых отцов платить мизерныесвоим детям или не платить их вовсе. Минюст предлагает закрепить на законодательном уровне минимальный размер алиментов. Это поможет разорвать порочную связь: нет зарплаты - нет и алиментов. Сейчас идет работа над соответствующими положениями Семейного кодекса.

Как сообщил в разговоре с "Российской газете" представитель Минюста, рассчитывать нижний порог алиментов будут исходя из прожиточного минимума на ребенка либо из минимального размера оплаты труда в каждом конкретном регионе.

Так, в Москвесоставляет более 20 тысяч рублей. В регионах он немного ниже. Например, в Саратовской области это 12,5 тысячи рублей. В любом случае это существенно больше тех сумм, которые порою получает один из родителей (в подавляющем большинстве случаев - мать) на содержание ребенка.

Допустим, если отец сидит на пособии по безработице, то процент по алиментам вычитают из этой суммы. Нижний порог для безработных: 1,5 тысячи рублей. Но даже если папа имеет официальный доход, но получает не как топ-менеджер, а что-то в районе МРОТ, то, согласно Семейному кодексу, ребенку полагается 25%. То есть если отцу в Саратове платят по минимуму, то ребенок получит около 3 тысяч рублей в месяц.

Единственный способ заставить родителя платить адекватные деньги - установить такой же МРОТ, как и минимальный размер алиментов, считает кандидат юридических наук Дмитрий Шевелько. Поэтому он полностью поддерживает законодательную инициативу Минюста, добавляя, что такая гарантия станет защитой не только в условиях, когда один из родителей не работает. "МРОТ поставит человека перед выбором: либо ты открываешь доходы, либо тебя привлекут к ответственности, вплоть до уголовной", - подчеркивает юрист.

С принятием нового закона достаточно будет придти в суд, который выпишет приказ, и МРОТ будет автоматически вычтен с доходов отца. И только если эта сумма, рассчитанная по МРОТ, не покрывает реальные расходы на ребенка, то в суде можно просить увеличить размер алиментов, чтобы сохранить для ребенка прежний уровень обеспечения. Это позволяет сделать 83 статья Семейного кодекса, над улучшением положений которой также сейчас работают в министерстве. Так что в конечном счете у матери будет выбор: либо получать определенный процент с зарплаты бывшего мужа, либо потребовать твердую сумму в размере МРОТ.