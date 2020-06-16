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16 июня 2020 года 09:12
Минюст предлагает установить минимальный размер алиментов
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Александр Рюмин\ТАСС
16 июня. FINMARKET.RU - Статус "безработный" перестанет быть поводом для некоторых отцов платить мизерные алименты своим детям или не платить их вовсе. Минюст предлагает закрепить на законодательном уровне минимальный размер алиментов. Это поможет разорвать порочную связь: нет зарплаты - нет и алиментов. Сейчас идет работа над соответствующими положениями Семейного кодекса. Как сообщил в разговоре с "Российской газете" представитель Минюста, рассчитывать нижний порог алиментов будут исходя из прожиточного минимума на ребенка либо из минимального размера оплаты труда в каждом конкретном регионе. Так, в Москве МРОТ составляет более 20 тысяч рублей. В регионах он немного ниже. Например, в Саратовской области это 12,5 тысячи рублей. В любом случае это существенно больше тех сумм, которые порою получает один из родителей (в подавляющем большинстве случаев - мать) на содержание ребенка. Допустим, если отец сидит на пособии по безработице, то процент по алиментам вычитают из этой суммы. Нижний порог для безработных: 1,5 тысячи рублей. Но даже если папа имеет официальный доход, но получает не как топ-менеджер, а что-то в районе МРОТ, то, согласно Семейному кодексу, ребенку полагается 25%. То есть если отцу в Саратове платят по минимуму, то ребенок получит около 3 тысяч рублей в месяц. Единственный способ заставить родителя платить адекватные деньги - установить такой же МРОТ, как и минимальный размер алиментов, считает кандидат юридических наук Дмитрий Шевелько. Поэтому он полностью поддерживает законодательную инициативу Минюста, добавляя, что такая гарантия станет защитой не только в условиях, когда один из родителей не работает. "МРОТ поставит человека перед выбором: либо ты открываешь доходы, либо тебя привлекут к ответственности, вплоть до уголовной", - подчеркивает юрист. С принятием нового закона достаточно будет придти в суд, который выпишет приказ, и МРОТ будет автоматически вычтен с доходов отца. И только если эта сумма, рассчитанная по МРОТ, не покрывает реальные расходы на ребенка, то в суде можно просить увеличить размер алиментов, чтобы сохранить для ребенка прежний уровень обеспечения. Это позволяет сделать 83 статья Семейного кодекса, над улучшением положений которой также сейчас работают в министерстве. Так что в конечном счете у матери будет выбор: либо получать определенный процент с зарплаты бывшего мужа, либо потребовать твердую сумму в размере МРОТ.
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