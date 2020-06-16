Либерализация доступа к арктическим проектам может попасть в антикризисный план

16 июня. FINMARKET.RU - Вице-премьер Юрий Трутнев предложил включить в общенациональныйвосстановления экономики меру, обеспечивающую участие частных инвесторов в проектах на шельфе. Соответствующее письмо Трутнев направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову в начале июня, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Инициатива Трутнева связана с подготовленным Минвостокразвития законопроектом, который бы разрешал частным компаниям создавать консорциумы по проектам на шельфе с уполномоченной правительством РФ компанией, доля которой должна быть не менее 25,1%.

В качестве такой компании Минвостокразвития предложило структуру ВЭБа АО "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики".

Общенациональный план восстановления экономики определит приоритеты работы правительства РФ на ближайшие годы, сообщил "Коммерсанту" представитель Юрия Трутнева. "Мы исходим из того, что одним из таких приоритетов является расширение доступа частных инвесторов к проектам на арктическом шельфе,- пояснил он.- Такая задача поставлена в указе президента от 5 марта 2020 года №164 "Об основах госполитики РФ в Арктике на период до 2035 года".

В письме Трутнева говорится, что государство в рамках предложенной концепции сохранит контроль за реализацией проектов на шельфе, а обеспечить доступ к шельфу планируется с декабря 2020 года.