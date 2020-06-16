Прирост объема просрочки по кредиткам установил рекорд

16 июня. FINMARKET.RU - Доля плохих долгов по кредитным картам со сроком неплатежей свыше трех месяцев установила рекорд. На начало 2020 года объем просрочки по таким займам составлял 125,2 млрд рублей, пишут "Известия" со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй "Эквифакс". Уже в мае это значение увеличилось до 139 млрд рублей. Прирост объема просроченной задолженности по кредиткам в январе-мае 2020 года составил 11%. - это в 110 раз больше, чем год назад (тогда за январь-май он составлял всего 0,1%).

Из-за пандемии привычный уровень дохода граждан снизился, поэтому усилилась потребность в заемных средствах, полагает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, часть граждан не смогла справиться со своей текущей долговой нагрузкой, поэтому они перестали обслуживать. Многие опасаются, что ситуация с доходами ухудшится еще сильнее, и поэтому стараются "экономить" на платежах, добавил он. Однако любая просрочка сопровождается штрафами и ни о какой экономии речи идти не может, напомнил Мехтиев.

Более активный рост просроченной задолженности весной 2020 года по сравнению с предыдущими годами практически полностью обусловлен коронавирусом и связанными с ним ограничениями, считает гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин. По его словам, с одной стороны, у потребителей снизился доход. С другой - банки также не могли с прежней эффективностью возвращать просроченную задолженность.

"Кредитные- наиболее сложный вид банковского кредита для понимания потребителей. По ним возобновить обслуживание долга после пропуска платежа довольно сложно, так как отсутствует традиционный график погашения по аналогии с прочими видами кредитования. В связи с этим восстановление качественного портфеля по этому продукту будет более долгим. Скорее всего, возврат к прежним уровням просрочки возможен не ранее конца года", - полагает Лагуткин.

Согласно опросу Юником24, больше трети лимита заемщики собирались потратить на продукты, бензин и товары первой необходимости, рассказал гендиректор финансового маркетплейса Юрий Кудряков. Ранее лишь 20-25% денег уходило на эти цели.

"Известия" спросили банки из топ-30 по размеру активов о ситуации с просрочкой. Большинство столкнувшихся с финансовыми трудностями клиентов получили кредитные каникулы, поэтому удалось избежать роста просроченной задолженности по картам в апреле и мае, сообщили в ВТБ.

"Коронавирус ухудшил состояние рынка кредитования. Однако пандемия COVID-19 скорее усугубила существующие тенденции, чем спровоцировала новые. Процент одобрения начал падать с января 2020 года, на фоне продолжающегося несколько лет снижения реальных доходов населения", - поделился с "Известиями" председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.