Финансирование сельской ипотеки могут увеличить втрое

15 июня. FINMARKET.RU - Из федерального бюджета на программу сельской ипотеки будет дополнительно выделено 2 млрд рублей.

"Практика первых месяцев льготной сельской ипотеки показала крайнюю востребованность программы - спрос со стороны граждан в несколько раз превысил годовой план выдачи таких льготных кредитов. Поэтому объем финансирования проекта будет увеличен втрое - на "Сельскую ипотеку" будет выделено еще 2 миллиарда рублей", - сообщила в понедельник вице-премьерВиктория Абрамченко, слова которой приводит пресс-служба.

По ее словам, увеличение финансирования позволит обеспечить комфортным жильем более 45 тыс. семей. При этом объем кредитования может составить до 120 млрд рублей, а площадь жилья достигнет 4 млн кв. м.

В пресс-службе напомнили, что на программу в этом году уже выделен 1 млрд рублей, что позволило выдать около 28 млрд рублей на улучшение жилищных условий более 10 тыс. семей, площадь жилья достигает 1 млн кв. метров.

"Реализация такой "живой" меры поддержки граждан особенно важна в условиях пандемии. Помимо этого, программу следует рассматривать и как эффективную меру поддержки развития жилищного строительства, за которым ожидаемо может последовать оживление экономической активности на селе, рост показателей занятости населения и более активное использование невостребованных земель под нужды строительства и сельхозпроизводства", - подчеркнула Абрамченко.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ ожидает увеличения финансирования программы льготной сельской ипотеки, которая оказалась очень востребованной у сельских жителей.

"В настоящее время с учетом высокой популярности этого механизма прорабатывается вопрос о дополнительном выделении средств на его реализацию в объеме до 1 млрд рублей", - заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в четверг в ходе совещания, сообщила пресс-служба ведомства.

Ожидается, что финансирование программы будет расширено уже в июле 2020 года. При этом Минсельхоз достиг договоренности с уполномоченными банками, включая Россельхозбанк, о продолжении приема заявок на получение льготной сельской ипотеки, несмотря на исчерпание установленных лимитов.

К настоящему времени льготной сельской ипотекой уже воспользовались 7,9 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, объем выданных кредитов по ставке до 3% годовых составил почти 15 млрд рублей. В программе принимают участие Россельхозбанк, Сбербанк, "Центр-Инвест", банк "Левобережный", "Ак Барс", Дальневосточный банк. Кроме того, Минсельхоз принял решение увеличить количество кредитных организаций для участия в программе.

Программа сельской ипотеки действует в России с начала 2020 года. В рамках программы реализуется проект по выдаче льготной ипотеки с максимальной ставкой 3% годовых.