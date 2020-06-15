Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах

15 июня. FINMARKET.RU - Спад российской туротрасли в связи с ограничениями на международные перелеты из-за пандемии COVID-19 может сыграть на руку продовольственным ритейлерам, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).

"Часть потребителей, которая в прошлые годы находилась за рубежом (в отпусках, а теперь решила остаться дома), войдет в активную клиентскую базу ритейлеров этим летом", - говорится в обзоре продуктового ритейла, предоставленном агентством "Коммерсанту"

Россияне, отказавшиеся от отпуска за границей, позволят ритейлерам увеличить выручку по итогам 3-го квартала, традиционно не самого удачного периода, приходят к выводу аналитики. С этим соглашаются в Х5 Retail Group и Auchan. Итоги 2-го квартала для продуктовых сетей тоже могут оказаться выше ожиданий в связи с ажиотажным спросом во время режима повышенной готовности из-за пандемии, полагают в НРА. Но, говорит руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, такой спрос вынудил ритейлеров нарастить запасы: так, у X5 их доля на конец марта в составе оборотных активов достигла 76% - это максимум за последние 10 лет.

Как прогнозирует начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко, от спада туротрасли продуктовыйможет дополнительно получить в июле-сентябре 60-80 млрд руб.

Между тем в НРК признают, что "эффект застрявшего дома туриста" не так заметно скажется на росте оборота розницы в целом по итогам 2020 года. Он может увеличиться до 17,1 трлн руб. при базовом сценарии, предполагающем снижение ВВП на 3,5-4% и инфляцию на уровне 4,5-5%. При пессимистичном сценарии (сокращение ВВП на 6,7-7,5% и инфляция на уровне 5-6%) показатель достигнет 16,7 трлн руб.

НРА в своем отчете приходит к выводу: россияне, старясь экономить на продуктах, переключатся на дискаунтеры.

От этого могут выиграть "Дикси", "Магнит" и X5 ("Пятерочка" занимает 79% в структуре розничной выручки группы). В X5 тоже надеются на это.