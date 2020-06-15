Верховный суд разрешил отдавать долги услугами

15 июня. FINMARKET.RU - Пленум Верховного суда России утвердил постановление с разъяснениями положений Гражданского кодекса о прекращении обязательств, сообщает "Российская газета".

"Вопросы исполнения обязательств приобретают особую актуальность в нынешнее время: у многих возникли экономические трудности и в судах ожидается рост споров, связанных именно с исполнением обязательств, - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев цитируемый "РГ". - Сейчас, когда мы постепенно возвращаемся к прежней жизни, наступает время взаиморасчетов. Эту тему можно назвать вечной. В период экономического роста, и в период трудностей будут споры по соблюдению обязательств".

По его словам, принятый документ детально разъясняет правовые механизмы, которыми могут воспользоваться должники, чтобы урегулировать свои отношения с кредитором.

Например, закон разрешает решить вопрос с помощью отступных. Как напомнил Верховный суд, "по соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением отступного - уплатой денежных средств или передачей иного имущества". При этом должник вполне может предложить сделать что-то своими руками в счет долга.

"Правила об отступном не исключают, что в качестве отступного будут выполнены работы, оказаны услуги или осуществлено иное предоставление", сказано в документе.

Проще говоря, чувствуешь, что вот-вот и платить станет невмоготу, можно идти к кредитору и предлагать отступные. Возможно, он согласится списать долг за вспаханный должником огород или штукатурку стен в офисе.

"Но, как поясняет постановление, если предложенное отступное не соответствует соглашению сторон, а при отсутствии специальных указаний в соглашении - обычно предъявляемым требованиям, кредитор вправе отказаться от приемки ненадлежащего отступного, предложенного должником, и воспользоваться средствами защиты, установленными законом или договором на случай нарушения первоначального обязательства, - говорит Владимир Груздев. - Иными словами, если должник попытается предоставить некачественную вещь, кредитор вправе ее отклонить".

У кредитора, как пишер "РГ", есть право отказаться брать "натурой". Допустим, в расчетах граждан с гражданами или компаний с компаниями иногда можно договориться об отступных в натуральной форме. Но вряд ли такое предложение будет интересно, скажем, банкирам. Как замечает советник Федеральной палаты адвокатов России Александр Боломатов, невозможно обязать банки принять имущество в качестве отступных.

"Все основания прекращения обязательств, за исключением ликвидации юрлица, являются предметом соглашения сторон, - сказал он. - Четкие законодательные установления и судебные позиции в данной сфере защищают стороны и стабильность оборота. Потому и нельзя обязать принять банк иное имущество, а не деньги, в качестве оплаты по кредиту без согласия на то банка. А банки крайне редко имеют дело с чем-то иным, кроме денег. У банков нет инфраструктуры для эффективной реализации, например, движимого имущества. Потому они не соглашаются с принятием в качестве исполнения по денежному обязательству движимого имущества".

В целом он назвал принятое постановление очень интересным и затрагивающим важную тему.