Банки ищут новые способы работы с клиентами

15 июня. FINMARKET.RU - Рынок кредитов на товары в магазинах (POS-кредиты) начал восстанавливаться после резкого падения в период пандемии, пишет "Коммерсант". Однако, указывает издание, игрокам приходится искать новые способы работы с клиентами. Так, ряд крупных банков начали активно выдавать POS-кредит на карту, лимитом которой заемщик может пользоваться после возврата стоимости товара.

О том, что крупнейшиепо портфелю POS-кредитов стали внедрять новые способы работы с заемщиками, “Ъ” рассказали участники рынка. Самый распространенный механизм — так называемый POS-кредит на карту. Если при скоринге на получение товарного кредита оказывается, что заемщик достаточно надежный, ему предлагают сразу получить кредитную карту. Клиент погашает задолженность, как и при стандартной ссуде на товар, равными платежами и в зависимости от условий банка (по мере погашения или после полного погашения) получает возможность использовать данный или увеличенный лимит по своему усмотрению.

На внедрение новых продуктов в консервативном сегменте POS-кредитования банки толкают рыночные условия, отмечают эксперты "Ъ". Значительную роль, по их словам, играет и ПСК, которая в сегменте ссуд на товары достигла довольно низких значений и заставляет кредиторов искать возможность снизить издержки.

Так, по данным ЦБ, ПСК для коротких POS-кредитов в первом квартале 2020 года составляла 19–22%, тогда как год назад была выше — 22–25%. При этом ПСК по кредитным картам в начале этого года составляла 28–29% годовых, как и годом ранее. При этом, говорят эксперты, при выдаче клиенту сразу банковской карты уменьшаются затраты по дальнейшей работе с ним, после закрытия POS-кредита продать ему карту сложнее, конверсия значительно уменьшается.

По их мнению, от внедрения новых продуктов выиграют все участники рынка.