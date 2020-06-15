Выпуск карт в России может стать платным

15 июня. FINMARKET.RU - Кредитные организации попросили правительство РФ не применять административное регулирование к комиссиям за прием платежей (эквайринг) в качестве антикризисной меры. Об этом пишут "Известия", ссылающиеся на письмо Ассоциации банков России (АБР) в кабмин.

В марте ЦБ впервые воспользовался правом ограничить эквайринговые комиссии на время пандемии коронавируса. На уровне 1% они были установлены для онлайн-покупок с 15 апреля по 30 сентября, а для медицинских услуг — с 1 июня по 30 сентября.

Ограничения эквайринговых комиссий приведут к потерям порядка 10–15 млрд рублей за весь период их действия, оценили в АБР. Это направление бизнеса придется субсидировать из других сфер, предупредили в ассоциации.

"Снижение эквайринговых комиссий приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, поскольку банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с потребителей заи обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к колл-центру. А также — сократить или отменить программы лояльности. Сегодня эти расходы субсидируются за счет межбанковских комиссий", — говорится в письме. Оценок, на сколько может подорожать клиентский сервис в банках, пока нет, пишет газета.

В документе подчеркивается, что кредитным организациям также может стать невыгодным обслуживать торговые точки с оборотом менее 12 млн рублей безналичных платежей в год, а расходы на обеспечение работы терминалов придется переложить на бизнес. Тогда прием карт подорожает минимум на 3–5% в год.

В России действует отличная от европейской бизнес-модель на рынке безналичных платежей: большинство услуг для клиентов бесплатны, они субсидируются из доходов от эквайринга, заявил "Известиям" вице-президент АБР Алексей Войлуков. Он отметил, что благодаря этой модели в России на каждого человека приходится минимум две. Доля безналичного оборота выросла с 25% в 2014 году до 65% в 2020-м.

"Если пенсионеру или студенту в России придется платить за карту около 6 тыс. ежегодно, как в европейских странах, он предпочтет вовсе отказаться от безналичных платежей", — считает Алексей Войлуков.

Ограничение эквайринговых комиссий по определенным категориям ТСП носит временный характер, заявили «Известиям» в Центробанке. В регуляторе подчеркнули, что мера направлена на поддержку в том числе? малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса. В пресс-службе правительства "Известиям"» заявили, что детали служебной переписки не комментируются.