Быть или не быть кадастровым инженерам

11 июня. FINMARKET.RU - Внесенный в конце мая правительством в Госдуму законопроект, позволяющий Федеральной кадастровой палате (ФКП), выполнять те работы, которые делают кадастровые инженеры из частных компаний, вызвал ожидаемое недовольство участников рынка. Законопроект вносит изменения в закон "О государственной регистрации недвижимости" и другие акты в сфере государственного кадастрового учета.

Как пишет "Коммерсант" , 84% опрошенных кадастровых инженеров против принятия законопроекта. Опрос проводили "Деловая Россия", Торгово-промышленная палата и "Опора России" при поддержке Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) среди 4,67 тыс. респондентов в 85 регионах страны.

Беспокойство у профсообщества вызвала ст. 3.1 законопроекта, где говорится, что ФКП получит право оказывать 15 видов услуг, в том числе определять координаты характерных точек границ земель, устанавливать местоположение их границ и определять площади таких участков при исправлении реестровых ошибок, чем и занимаются частные кадастровые инженеры.

По сути, ФКП будет совмещать функции исполнения и контроля над проведением кадастровых работ - против этого выступают 98% участников рынка, опрошенных РАСК. Более того, 60% выступают за дерегулирование рынка и снятие существующих барьеров. Итоги опроса оказались очевидны, поскольку ФКП, по словам гендиректора РАСК Николая Алексеенко, будет иметь очевидные конкурентные преимущества. "По сути,- продолжает он,- на рынке появится новая каста государственных кадастровых инженеров, с которыми частные специалисты не смогут конкурировать никогда в силу естественных причин". Сейчас, по данным Национальной палаты кадастровых инженеров, в стране на рынке кадастровых услуг работает около 10 тыс. компаний, а в Росреестре зарегистрированы почти 39,5 тыс. кадастровых инженеров.

Законопроект буквально рубит под корень весь малый и средний бизнес в кадастровой области, говорит председатель общего собрания СРО "Кадастровые инженеры юга" Галина Высокинская. В итоге, продолжает она, "государство получит рост безработицы, сомнительное качество кадастровых работ, недостоверность сведений ЕГРН".

Противники наделения ФКП дополнительными полномочиями считают, что пострадают и граждане. "Снижение конкуренции позволит государственным кадастровым инженерам диктовать потребителю свои условия и устанавливать завышенные тарифы на свои услуги", - отмечает Алексеенко.

В ФКП с осторожностью относятся как к итогам самого опроса, так и к риторике участников рынка. В палате предлагают обратить внимание на то, что ФКП сможет "заключать договоры подряда на выполнение кадастровых работ в случаях, установленных правительством РФ". В палате полагают, что "установление таких случаев не будет ограничивать конкуренцию на рынке".