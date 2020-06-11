Коммунальщики не получили 70 млрд рублей из-за пандемии

11 июня. FINMARKET.RU - Предложение отложить запланированное на 1 июля повышение тарифов глава минстроя Владимир Якушев назвал "вызовом" для жилищно-коммунального хозяйства. Из-за снижения собираемости платежей отрасль за три месяца с начала пандемии не досчитается 70-80 млрд рублей, пишет "Российская газета", приводящая высказывание замминистра строительства иМаксима Егорова на конференции.

Если будет принято решение отложить июльскую индексацию тарифов на ЖКУ - а такая инициатива есть, только по воде и теплу выпадающие доходы могут дойти до 300 млрд рублей, подчеркнул Егоров. "Я думаю, наша отрасль это не выдержит", - опасается он.

Максимальный рост тарифов на коммунальные услуги может составить от 2,4% до 6,5% в зависимости от региона. Планировалось, что наибольшее повышение произойдет в Чеченской (до 6,5%), Кабардино-Балкарской (5,4%) республиках, Дагестане (до 5,2%) и Ингушетии (5,1%). В число лидеров входят также Бурятия, Якутия, Омская область и Москва, где предельный индекс изменения платы - 5%. Однако, по данным мониторинга НП "ЖКХ Контроль", ряд регионов и муниципалитетов уже принял решение не увеличивать с июля тарифы на отдельные коммунальные услуги. Более десятка регионов собираются повысить плату за ЖКУ ниже предельно разрешенного уровня, пишет "РГ". Собираемость платежей за март упала на 10-15%, за апрель - в среднем на 22%, сообщила изданию исполнительный директор НП "ЖКХ-Контроль" Светлана Разворотнева.

Положительная тенденция - после поручений правительства платежная дисциплина организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней, поднялась почти до 100%. Отдельные регионы ради поддержки отрасли заплатили за коммунальные услуги авансом до конца года. При этом в общей сумме долгов за ЖКУ в 1,4 трлн рублей на начало года задолженность бюджетных организаций, по словам Егорова, была не так велика - всего 66 млрд рублей.

Как пишет "РГ", глава минстроя не исключил внесения новых предложений по поддержке отрасли в общенациональный план действий, который предполагается доработать к 19 июня.