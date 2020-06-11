Эксперты не исключают роста цен на первичное жилье на 10–20%

11 июня. FINMARKET.RU - Низкие ипотечные ставки подтолкнутна первичноевверх, пишут "Известия", опросившие участников рынка недвижимости. Стоимость квартир в новостройках за этот год может вырасти на 10–20%. Появление кредитов с господдержкой под 6,5% годовых дает девелоперам возможность компенсировать свои издержки за счет повышения цен. При этом вторичное жилье, напротив, может подешеветь — в этом сегменте активно растет предложение, что увеличивает конкуренцию, считают эксперты.

Ипотечные ставки уменьшались постепенно — с 9,9–10,6% годовых в начале прошлого года до 9% в начале нынешнего, и их снижение продолжается, несмотря на кризис. К концу 2020-го средняя ставка может опуститься ниже 8%. Такой прогноз в начале июня давал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Кроме того, сейчас действует госпрограмма субсидирования ипотеки на первичное жилье — до 6,5%. Кредит на таких условиях до 1 ноября могут получить все желающие, главные условия — первоначальный взнос от 20% и сумма займа не более 8 млн рублей для Москвы и Петербурга и 3 млн для остальных регионов, напомнил директор федеральной риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

Госпрограмма стала одной из наиболее действенных мер поддержки строительной отрасли страны в условиях кризиса. В первые недели карантина спрос на квартиры в новостройках у многих девелоперов сократился на 70%. Снижение ипотечных ставок позволило поддержать его и начать быстро восстанавливать рынок недвижимости, отметил эксперт.

"На фоне активного спроса цены на первичное жилье могут вырасти в диапазоне от 10 до 20% до конца года. Со снижением ипотечных ставок девелоперы получили своего рода дельту для покрытия издержек путем повышения цен", — спрогнозировал Ильдар Хусаинов.

Уже сейчас застройщики начали отменять и сокращать скидки. Прогнозы по падению объема сделок на первичном рынке оказались пессимистичнее реальности, сказал руководитель категории новостроек "Авито Недвижимости"» Дмитрий Алексеев. Спрос подстегивает снижение ипотечных ставок, а также разница стоимости кредитов на первичном и вторичном рынках в пользу первого. Стоимость квартир в новостройках до конца 2020-го вырастет на 10%, но, вероятно, не более того, поскольку параллельно снижаются доходы населения, считает он.

В целом основная причина повышения цен заключается в том, что власти выбрали путь стимуляции спроса, но не предложения. Снижение ипотечных ставок позволило очень быстро восстановить рынок недвижимости, но приведет к подорожанию квартир. Это значит, что доступность жилья в стране не увеличивается, отметил Ильдар Хусаинов.