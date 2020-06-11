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11 июня 2020 года 08:49

На криптовалюте россияне смогли получить доходность в 74%

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Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
11 июня. FINMARKET.RU - Россияне, вовремя воспользовавшиеся падением рынков из-за коронакризиса и снижения цен на нефть, смогли приумножить свои сбережения в пределах 74%, если вложились в биткоины. Также приверженцы спекулятивной модели инвестирования смогли заработать 33,3% на инвестициях в акции российских компаний и 23,9% — в американские бумаги, пишут "Известия", приводящие данные из исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По данным аналитиков, заработок консервативных инвесторов не превысил 14%.

В ходе исследования были рассмотрены две модели инвестирования: консервативная, в которой частные инвесторы приобретали активы еще в начале марта, сохранив их до настоящего времени, и спекулятивная, когда покупка производилась в момент максимального снижения стоимости активов.

В первой стратегии по прибыльности лидируют биткоин, золото и гособлигации. Во втором подходе вместо бондов — акции российских компаний.

При консервативной стратегии частные инвесторы с начала марта по текущий момент увеличили доход следующим образом:

  • — приобретение биткоинов — 14%

  • — вложение в золото на фондовом рынке — 10,8%

  • — покупка американских акций — 10,3%

  • — вклады в евро и доллары — 6,6% и 3,6%

  • — инвестиции в государственные и корпоративные облигации — 6,4% и 3,4%

  • — приобретение российских акций — 1,8%

  • — вклады в рублях, золото, ОМС — 1,5% и 1,1%.

При спекулятивном подходе в момент просадки стоимости активов наибольшую доходность показали:

  • — инвестиции в биткоины — 74%

  • — вклады в российские акции — 33,3%

  • — американские ценные бумаги — 23,9%

  • — приобретение доли в «золотом» инвестиционном фонде — 23,4%

  • — покупка долларов и евро — 22,9% и 22%

  • — инструменты государственных и корпоративных облигаций — 16,2% и 8,1%.

"Выбор инструмента зависит от ситуации на рынке, целей и горизонта инвестирования. Например, в нашем рейтинге одним из лучших вложений оказалось золото. Но стоит учитывать, что драгметалл прежде всего покупается для сохранения, а не приумножения сбережений. Желательно такие инвестиции планировать на долгосрочный период", — говорит президент компании FinExertiza Елена Трубникова, цитируемая "Известиями".


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  вложения,  рейтинг

 
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