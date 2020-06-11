С рынка микрофинансов могут уйти всего 20% компаний

11 июня. FINMARKET.RU - Каждая пятая микрокредитная компания (МКК) не готова выполнить новые требования к размеру собственных средств, вступающие в силу с 1 июля. Впрочем, это гораздо более оптимистичные оценки, чемдавал год назад при обсуждении нововведения. Эксперты считают, что потери не сильно затронут заемщиков, однако могут значительно увеличить черный рынок, пишет "Коммерсант".

По оценке СРО"МиР", которую приводит "Ъ", около 20% МКК на 1 июля не смогут соответствовать новому требованию по капиталу в 1 млн руб. Это гораздо более оптимистичный прогноз, чем СРО делала годом ранее — тогда ожидалось, что рынок может покинуть около 65% компаний). По словам председателя совета СРО Эльмана Мехтиева, на текущий момент порядка трети из тех игроков, о которых говорилось год назад, все еще не готовы исполнить новое требование и оказались в цейтноте. "Часть МКК, не имевших ранее капитала в 1 млн руб., за год все-таки сумели найти средства,— поясняет он.— Вместе с тем снижение доли неготовых произошло в том числе за счет вышедших из госреестра компаний". Только в этом году его покинули более 100 МКК.

Причем эксперты считают, что заемщики МФО не останутся без предложения. «На место покинувших реестр МКК придут более сильные игроки, те же "карманные" банковские МФО, пишет "Ъ".