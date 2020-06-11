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11 июня 2020 года 08:29
Почти 130 млрд руб. внесено за 10 лет в программу софинансирования пенсионных накоплений
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dpa/ТАСС
11 июня. FINMARKET.RU - Средний размер взноса участников государственной программы софинансирования пенсионных накоплений в 2019 году увеличился на 15,5%, до 9,7 тыс. рублей с 8,4 тыс. рублей в 2018 году, следует из сообщения Пенсионного фонда России (ПФР). При этом общий объем отчислений участников за год снизился - с 4,9 млрд рублей до 4 млрд рублей. Программа государственного софинансирования пенсионных накоплений действует с 2008 года. Тем, кто стал ее участником в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и сделал первый взнос до 31 января 2015 года включительно, государство обеспечивает софинансирование добровольных взносов на будущую пенсию в течение 10 лет - то есть удваивает каждый добровольно уплаченный взнос. В программе может участвовать и работодатель. Всего участники программы софинансирования пенсионных накоплений по итогам 2019 года сформировали 7,7 млрд рублей за счет добровольных взносов на пенсию и средств государства, выделяемых в качестве ответного взноса по условиям программы, против 9,6 млрд рублей в 2018 году. В частности, чуть больше 4 млрд рублей из 7,7 млрд рублей в 2019 году составили отчисления самих участников на свою пенсию, 3,7 млрд рублей - средства государственного софинансирования. Добровольные взносы участников программы за 2018 год были равны 4,9 млрд рублей, а государственное софинансирование - 4,7 млрд рублей. "Перечисленная государством сумма, как и раньше, отличается от суммы взносов участников, поскольку некоторые платежи по программе были меньше 2 тыс. или больше 12 тыс. рублей, в то время как софинансированию подлежат только взносы в пределах от 2 тыс. до 12 тыс. рублей в год", - поясняется в сообщении ПФР. "Многие участники программы софинансирования постепенно выходят на пенсию, и так как приток в систему закрыт, количество активных участников сокращается. Как следствие, взносы людей и объем софинансирования со стороны государства и работодателей также уменьшается. При этом стержневая доля постоянных участников растет, в том числе и из-за того, что уходят "случайные люди", взносы которых составляли меньше предусмотренных программой. Из-за этого наблюдается постоянный тренд роста среднего взноса участника", - пояснил "Интерфаксу" глава аналитической службы НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис. В дополнение к средствам граждан и государства в 2019 году также поступили добровольные взносы работодателей, которые могут делать отчисления за своих сотрудников, участвующих в программе. Объем средств работодателей, перечисленных в пользу работников, составил 65,9 млн рублей против 85,3 млн рублей годом ранее. "Сегодня ежемесячные выплаты по программе софинансирования получают 32 тыс. пенсионеров. Средний размер их прибавки к пенсии за счет участия составляет 1,7 тыс. рублей в месяц. Общая сумма выплат в рамках программы выросла в прошлом году на треть и составила 581 млн рублей", - говорится в сообщении ПФР. Всего, по данным ПФР, общая сумма пенсионных накоплений, сформированных участниками в течение 2009-2019 годов, составила почти 130 млрд рублей. Из них объем добровольных взносов с момента старта программы составил 65,3 млрд рублей, государственное софинансирование взносов за тот же период - 63,4 млрд рублей. Еще 1 млрд рублей за все время перечислили работодатели. Эти средства учтены на лицевых счетах граждан и переданы в управляющие компании и пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования. Как и прочие пенсионные накопления, средства, сформированные в рамках программы, выплачиваются при выходе на пенсию, а в случае смерти гражданина передаются его правопреемникам.
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Ключевые слова: Россия, пенсии, софинансирование
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