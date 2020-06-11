Почти 130 млрд руб. внесено за 10 лет в программу софинансирования пенсионных накоплений

11 июня. FINMARKET.RU - Средний размер взноса участников государственной программы софинансирования пенсионных накоплений в 2019 году увеличился на 15,5%, до 9,7 тыс. рублей с 8,4 тыс. рублей в 2018 году, следует из сообщения Пенсионного фонда России (ПФР).

При этом общий объем отчислений участников за год снизился - с 4,9 млрд рублей до 4 млрд рублей.

Программа государственного софинансирования пенсионных накоплений действует с 2008 года. Тем, кто стал ее участником в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и сделал первый взнос до 31 января 2015 года включительно, государство обеспечиваетдобровольных взносов на будущую пенсию в течение 10 лет - то есть удваивает каждый добровольно уплаченный взнос. В программе может участвовать и работодатель.

Всего участники программы софинансирования пенсионных накоплений по итогам 2019 года сформировали 7,7 млрд рублей за счет добровольных взносов на пенсию и средств государства, выделяемых в качестве ответного взноса по условиям программы, против 9,6 млрд рублей в 2018 году. В частности, чуть больше 4 млрд рублей из 7,7 млрд рублей в 2019 году составили отчисления самих участников на свою пенсию, 3,7 млрд рублей - средства государственного софинансирования. Добровольные взносы участников программы за 2018 год были равны 4,9 млрд рублей, а государственное софинансирование - 4,7 млрд рублей.

"Перечисленная государством сумма, как и раньше, отличается от суммы взносов участников, поскольку некоторые платежи по программе были меньше 2 тыс. или больше 12 тыс. рублей, в то время как софинансированию подлежат только взносы в пределах от 2 тыс. до 12 тыс. рублей в год", - поясняется в сообщении ПФР.

"Многие участники программы софинансирования постепенно выходят на пенсию, и так как приток в систему закрыт, количество активных участников сокращается. Как следствие, взносы людей и объем софинансирования со стороны государства и работодателей также уменьшается. При этом стержневая доля постоянных участников растет, в том числе и из-за того, что уходят "случайные люди", взносы которых составляли меньше предусмотренных программой. Из-за этого наблюдается постоянный тренд роста среднего взноса участника", - пояснил "Интерфаксу" глава аналитической службы НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

В дополнение к средствам граждан и государства в 2019 году также поступили добровольные взносы работодателей, которые могут делать отчисления за своих сотрудников, участвующих в программе. Объем средств работодателей, перечисленных в пользу работников, составил 65,9 млн рублей против 85,3 млн рублей годом ранее.

"Сегодня ежемесячные выплаты по программе софинансирования получают 32 тыс. пенсионеров. Средний размер их прибавки кза счет участия составляет 1,7 тыс. рублей в месяц. Общая сумма выплат в рамках программы выросла в прошлом году на треть и составила 581 млн рублей", - говорится в сообщении ПФР.

Всего, по данным ПФР, общая сумма пенсионных накоплений, сформированных участниками в течение 2009-2019 годов, составила почти 130 млрд рублей. Из них объем добровольных взносов с момента старта программы составил 65,3 млрд рублей, государственное софинансирование взносов за тот же период - 63,4 млрд рублей. Еще 1 млрд рублей за все время перечислили работодатели.

Эти средства учтены на лицевых счетах граждан и переданы в управляющие компании и пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования. Как и прочие пенсионные накопления, средства, сформированные в рамках программы, выплачиваются при выходе на пенсию, а в случае смерти гражданина передаются его правопреемникам.