Арендодателей защитят от налогов по непоступающей выручке

10 июня. FINMARKET.RU - Перечислениепо арендным платежам могут переложить с владельцев торговых и деловых центров на съемщиков помещений, говорится в проекте поправки в Налоговый кодекс, подготовленном в комитете Совета Федерации по бюджету и финрынкам, пишут "Известия"

Иными словами, если сейчас за перечисление НДС в бюджет отвечает владелец недвижимости, то, в случае если такую поправку примут, эта обязанность перед ФНС перейдет к арендатору. Впрочем, это правило будет распространяться не на всех съемщиков, а лишь на специально определенных правительством или президентом.

Как пояснил "Известиям" один из авторов поправки, замглавы комитета Андрей Епишин, предполагается, что такая схема будет действовать лишь на арендаторов из пострадавших отраслей, которым ранее фактически была предоставлена отсрочка по уплате аренды до 1 октября. Он также добавил, что эта мера будет временной - лишь на период кризиса.

Ранее в Совфеде обратили внимание Минфина на то, что арендодатели из-за карантина и отсрочек не получают плату, но обязаны перечислять с нее налоги. Сенаторы предлагали перейти на кассовый метод перечисления обязательных сборов в бюджет: по факту поступления денег от съемщика. Но Минфин такое предложение отверг, объяснив отказ риском нарушения целостности налоговой системы.

Если освобождать арендодателей от обязанности платить НДС с непоступившей выручки, то надо и арендаторам запретить принимать этот вид сбора к вычету. Такая ситуация, с одной стороны, ударит по съемщикам, с другой - негативно скажется на доходах бюджета, говорилось в письме замминистра финансов Алексея Сазанова.

Эксперты считают схему труднореализуемой. И перекладывание этой обязанности на съемщиков несет слишком высокие риски. В конечном счете у предпринимателей будет меньше долгов перед арендодателями, но больше - перед налоговиками. Если с первыми договориться можно, то со вторыми - крайне проблематично.

Первый вице-президент "Опоры России" Владислав Корочкин более приемлемым для малого бизнеса возможность уплачивать и принимать к вычету НДС по факту поступления денег. Прежде ФНС предоставляла такую опцию, напомнил он.