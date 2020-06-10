Россия вошла в пятерку лидеров по потенциалу роста после COVID

10 июня. FINMARKET.RU -вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID. По оценке международного Института экономики и мира (IEP), именно в этих государствах экономические условия сложились лучшим для выхода из пандемии образом, пишут "Известия" . Однако это не значит, что восстановление пройдет быстро и легко, подчеркивают эксперты.

Экономические предпосылки определяют четыре показателя: небольшой госдолг (позволит занять средства для смягчения экономического спада); низкий показатель безработицы (даст провести эффективную переподготовку и перераспределение работников); невысокие налоговые сборы (позволит увеличить налогообложение для покрытия бюджетного дефицита); слабая зависимость от международной торговли (поможет менее болезненно принять ее дальнейший спад — в 2020 году она, по оценке Всемирной торговой организации, упадет на 13–32% — и справиться с нарушением логистики).

При этом на выход из кризиса влияет и такой показатель, как индекс PPI, который отражает уровень миролюбия в стране. По этому показателю Россия находится на 37-м месте, Китай — на 34-м, Индонезия — на 39-м, Мексика — на 35-м, Австралия — на 13-м. Уровень PPI зависит от восьми факторов: функциональность правительства, здоровая бизнес-среда, соблюдение прав человека, хорошие отношения с соседями, свободный доступ к информации, уровень человеческого капитала, степень коррумпированности и справедливость при распределении ресурсов. COVID эти показатели значительно ухудшил.

По оценке института IEP, именно совокупность экономики с уровнем PPI определит, насколько быстро страны выйдут из кризиса. Наиболее благоприятно эти два фактора сочетаются у Австралии, Германии, Исландии, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии, Эстонии и Японии. Хуже всего дела обстоят у Бразилии, Венгрии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Словакии и Южной Африки.

"По оценке нашего института, чтобы восстановиться до уровня 2019 года, миру потребуется пять лет", — пояснил "Известиям" глава Института экономики и мира Стив Киллелеа.