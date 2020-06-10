Контролируемый оборот криптовалют в РФ возможен

10 июня. FINMARKET.RU - В Минэкономразвития раскритиковали рассматриваемый в Госдуме, который фактически запрещаеткриптовалют в России, пишет "Коммерсант" . Письмо с критикой новой версии законопроекта о цифровых финансовых активах, а также законопроекта о цифровых валютах министерство направило в Госдуму, на сайте которой в конце мая был размещен обновленный вариант законопроекта "О цифровых финансовых активах" ко второму чтению, вместе с ним - дополнительные документы, существенно меняющиерынка виртуальных валют и ответственность за нарушения

По словам представителя министерства, предлагаемое законопроектами регулирование направлено на полный запрет выпуска и обращения в России существующих видов криптовалют, криминализацию деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанной с выпуском и обращением криптовалютных активов. Кроме того, считают в Минэкономразвития, трансграничный характер работы существующих криптовалютных систем (в случае введения предлагаемого регулирования) не позволит защитить права пользователей цифровой валюты и приведет к вытеснению всех операций с ними за пределы России, что, в свою очередь, приведет к потерям для экономики страны.

Законопроект "О цифровых финансовых активах" после долгих обсуждений был принят в первом чтении еще в 2018 году. Тогда он практически не касался существующих виртуальных валют.

Минэкономразвития в своем письме отмечает необходимость изменения концепции пакета законопроектов, предусмотрев "создание механизмов контролируемого оборота криптовалют". К таким механизмам могут быть отнесены в том числе установление требований к их выпуску и обороту, требований к операторам выпуска и оборота, разрешительный порядок допуска этих операторов к осуществлению деятельности, госконтроль за ними. Подзаконное регулирование этого вопроса предлагается отнести к полномочиям правительства(совместно с Банком России).

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков отметил, что Банк России в целом поддерживает законопроекты "с некоторыми изменениями".

Эксперты, однако, полагают, что принятие законопроектов в текущем варианте приведет к созданию "неконтролируемого черного рынка".