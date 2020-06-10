Запрет импорта в госзаказе пока ограничат одной отраслью

10 июня. FINMARKET.RU - Инициативы по расширению протекционизма в госзаказе, набравшие популярность на фоне "коронавирусного" спада в экономике, пока свелись к точечной поддержке импортозамещения лишь в электронной промышленности. "Коммерсант" ознакомился с проектом Минпромторга, финализирующим новую попытку промышленного лобби поддержать российское производство за счет расширенного госзаказа. Работа промышленного блока правительства в этом направлении включала в себя пакеты поправок к законам о закупках государства (ФЗ-44) и госкомпаний (ФЗ-223) - о введении обязательной доли закупок у российских поставщиков в зависимости от отрасли. При этом, де-факто правительство Михаила Мишустина, исходя из потребностей экономики и возможностей местных предприятий, намерено ограничить применение инструмента фактически одной отраслью - электронной промышленностью, что источники издания объясняют накопленным ею потенциалом.

Подготовленный Минпромторгом проект поправок к постановлению правительства о стимулировании производства радиоэлектронной продукции расширяет перечень российских производителей, попадающих под преференции при закупках государства по ФЗ-44. Документ направлен на согласование в Минфин, Минэкономики, ФАС и Федеральное казначейство.

По проекту ограничения и запреты закупок иностранной электронной продукции предполагается вводить по перечню Минпромторга - в нем сейчас семь позиций в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), в том числе компьютерное, электронное и оптическое оборудование, бытовые электроприборы и осветительные приборы.

В Минпромторге отмечают, что российские производители в зависимости от конкретной отрасли готовы обеспечить до 100% потребности госзаказчиков.

В действующей редакции для продукции, попадающей под ограничения, применяется более гибкая альтернатива "второго лишнего" - "третий лишний". Механизм предусматривает отказ от заявки иностранного поставщика при наличии как минимум двух российских, соответствующих требованиям ФЗ-44. "Мы, по сути, переходим к более жесткому регулированию в виде запретов на приобретение иностранных аналогов. Таким образом, мы последовательно идем по пути поддержки российского производителя - как в области радиоэлектроники, так и в других отраслях промышленности",- пояснили "Коммерсанту" в аппарате промышленного вице-премьера Юрия Борисова.