Предприятиям туриндустрии снизят НДС

10 июня. FINMARKET.RU - Предприятиям туриндустрии могут снизить НДС, а россиян, путешествующих по стране, поддержать субсидиями. Правительство России вместе с отраслевым сообществом разрабатывает новый национальный проект по внутреннему и въездному туризму. Для развития туризма введут льготы. "Например, речь идет о широком применении инвестиционного налогового вычета для развития туристической инфраструктуры", - рассказал "Российской газете" президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин, участвующий в заседаниях рабочих групп. Налоги для объектов туризма и спорта должны быть существенно ниже, предлагается снизить НДС.

В Европе, а также в Турции НДС для туриндустрии снижен. В результате зарубежный турпродукт влечет россиян. Чтобы отечественныйконкурировал с ним на равных, придется постараться.

Пока на внутренний туризм у нас не обращали внимания, россияне протоптали дорожку за рубеж. Российскому туризму пришлось спешно подтягиваться. У нас появились современные отели и спа-комплексы, санатории, даже система "все включено". Но чтобы отрасль стала по-настоящему прибыльной, нужны серьезные инвестиции.

В регионах есть масса проектов, по которым готова вся документация, но нет денег. Где-то хотят создать туристические тропы, где-то провести электросети или построить коллекторы, но нет средств, рассказывает Калинин. "Нацпроект поможет начать масштабные инвестиции в туристскую инфраструктуру", - замечает он. Пока ежегодный объем вложений оценивается в 80 млрд рублей.

Государство вкладывало в развитие туризма и раньше. Сейчас, когда зарубежные направления закрыты из-за пандемии, казалось бы, развивать внутренний туризм очень просто. Однако результат может оказаться не тем, на который рассчитывали. Из-за превышения спроса над предложением отдых внутри страны теоретически может подорожать. Тогда сторонники зарубежного отдыха просто подождут, пока откроют границы.

Чтобы россияне все же стали еще больше путешествовать по своей стране, нужно, во-первых, обеспечить комфортный отдых и высокое качество обслуживания. Во-вторых, потребуется стимулировать платежеспособный спрос. За рубежом, в частности в Германии, широко применяется субсидирование турпутевок. Этот механизм можно было бы применить и в России, добавляет Калинин.