Алмазодобычу могут включить в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

10 июня. FINMARKET.RU - Минфин предлагает включить алмазодобычу в перечень отраслей, наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения. В конце мая с просьбой включить добычу алмазов и других драгкамней в список наиболее пострадавших отраслей в Минфин обратился глава "АЛРОСА" Сергей Иванов.

В Минфине и "АЛРОСА" подтвердили эту инициативу.

Минфин направил в Минэкономразвития предложение о включении алмазодобычи в список наиболее пострадавших "в связи с критическим снижением спроса на алмазное сырье", сообщил "Интерфаксу" представитель министерства.

Минфин ожидает 30-процентного падения выручки алмазодобытчиков в 2020 г. из-за последствий пандемии коронавируса и ограничительных мер, в т.ч. остановки международного авиасообщения. Во 2-м квартале, по оценке министерства, продажи алмазов упадут на 77%, до $33 млн.

"Алмазно-бриллиантовая отрасль существенно пострадала в результате пандемии коронавируса и введенных для борьбы с ним ограничений. Мы ожидаем, что спрос на алмазное сырье начнет восстанавливаться в июле-августе, а об уверенном восстановлении мы сможем говорить в 4-м квартале. Однако полное восстановление рынка, в том числе баланса спроса и предложения, потребует времени. Учитывая высокие социальные обязательства "АЛРОСА", в том числе определяющую роль ее отчислений для республики Саха (Якутия), возможность доступа к инструментам поддержки в случае необходимости будет дополнительной гарантией стабильности компании", - заявили в "АЛРОСА".

Компании из перечня наиболее пострадавших отраслей могут рассчитывать на отсрочки по налогам и страховым взносам, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

Кроме "АЛРОСА", алмазодобычей в России занимается подконтрольная "Открытия холдингу" компания "АГД Даймондс" (AGD Diamonds), сделка по продаже которой "ЛУКОЙЛом" спустя три года вызвала вопросы ЦБ и ФАС. AGD ранее обратилась в Минфин с просьбой о включении в список системообразующих организаций и финансовой поддержке. Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг поддержали эту инициативу.

"ВТБ Капитал" считает, что продажи алмазов в 2020-2022 гг. будут испытывать давление последствий пандемии, так как алмазному рынку для восстановления потребуется больше времени, чем другим отраслям, а в секторах огранки и ювелирного ритейла скопился значительный объем запасов.

Продажи ювелирных изделий в США, которые являются основным рынком их реализации, будут под давлением из-за падения туристического потока, в основном, из Китая, высокого уровня безработицы и беспорядков. По оценке инвестбанка, даже с учетом некоторого восстановления во II полугодии и ускорения оборачиваемости запасов, ювелирным ритейлерам потребуется 3-4 месяца для того, чтобы сократить свои запасы до нормального уровня. Это означает, что midstream вряд ли будет способен на весомые закупки сырья до ноября-декабря, отмечает в своем обзоре "ВТБ Капитал".

Возможности алмазодобытчиков продать свой товар будут ограничены, может потребоваться дополнительная коррекция цены на алмазное сырье во 2-м полугодии, считают аналитики. Даже 30-процентное падение объемов продаж будет недостаточно для баланса с сократившимся спросом.

Исходя из того, что спрос в midstream в течение оставшейся части года будет пониженным, "ВТБ Капитал" ожидает, что "АЛРОСА" сможет продать только 19,2 млн карат (включая 9,4 млн карат, реализованные в январе-марте). В 4-м квартале, сезонно наиболее успешном для отрасли, продажи будут ниже на 21%, чем годом ранее.

В 2019 году продажи "АЛРОСА" составляли 33,4 млн карат.