В России вырос спрос на жилье на внутренних курортах

9 июня. FINMARKET.RU - Россияне задумались о покупке жилья на Черноморском побережье из-за невозможности выехать на отдых за границу. Число обращений потенциальных покупателей выросло по сравнению с прошлым годом на 25%, отмечает коммерческий директор ГК "РКС Девелопмент" Александр Коваленко (компания строитв Анапе), квартиры чаще всего хотят приобрести жители Центральной России и Урала. В компании "ЮгСтройИмпериал" отмечают, что минувшей весной спрос на новостройки в Новороссийске и Туапсе вырос примерно на 50%, пишет "Российская газета".

В других регионах рынок недвижимости почти стоит, но продажи квартир и домов на побережье не особенно упали, рассказали в компании "Дома на юге". "Интерес к недвижимости сейчас больше, однако нельзя сказать, что увеличилось число покупок, так как многие не могут приехать из других регионов". Как и раньше, жильем на побережье чаще всего интересуются жители Урала, Москвы и Санкт-Петербурга. В еще одном агентстве недвижимости Краснодарского края рассказали, что интерес к домам и квартирам на юге растет уже не первый год.

В условиях локдауна спрос на курортную недвижимость на побережье Черного моря значительно вырос, говорит директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. "На рынок пришли покупатели, которые раньше рассматривали зарубежные варианты, но возникшие ограничения вынудили их пересмотреть приоритеты. Более того, в ожидании второй волны пандемии они решили обзавестись "запасным вариантом", чтобы были возможности и для отдыха, и для проживания вдали от эпицентра заражения".

Интерес к недвижимости на зарубежных курортах пандемия почти не изменила, отмечает директор департамента зарубежной недвижимости Savills в России Юлия Овчинникова. Испания, Черногория, Кипр, Франция, Италия пользуются спросом много лет. Сейчас он остался на прежнем уровне, но стал отложенным - до возобновления международного сообщения.