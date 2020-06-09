Доходы бюджетов упали у трети регионов РФ

9 июня. FINMARKET.RU - Из-за эпидемии коронавируса упали доходы около трети регионов, говорится в майском мониторинге социально-экономической ситуации в РФ, подготовленном экспертами РАНХиГС и ИЭП имени Гайдара, пишут "Известия"

Общие доходы консолидированных бюджетов субъектов в январе–апреле составили 4,38 трлн рублей, что на 1,2% меньше, чем годом ранее. Такое падение сформировалось преимущественно в апреле за счет снижения поступлений на 20,9%, тогда как по итогам первых трех месяцев наблюдался неплохой рост в 10,7%, рассказал автор аналитического материала, старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Александр Дерюгин.

Так, ключевыми драйверами сокращения поступлений стали налоги на прибыль организаций, совокупный доход и имущество. Из-за сильной просадки апрельских показателей по итогам первых четырех месяцев они упали на 11,1, 15,8 и 15,8% соответственно. Сборы от НДФЛ в целом выросли на 2,7%, хотя в апреле они провалились на 18,7% к поступлениям прошлого года. Это было самое большое падение за последние 20 лет.

По словам Дерюгина, несмотря на то что нынешний кризис и произошедший в 2008–2009 годах вызваны разными причинами, динамика доходов региональных бюджетов демонстрирует схожее поведение. Он отметил, что по итогам января–апреля сократились поступления в 34 субъектах. Наибольшее снижение произошло в Кемеровской и Астраханской областях, а также в Татарстане.

Впрочем, потери регионов могли быть больше, если бы не прирост трансфертов из федерального центра на 28,6% с начала года. Он частично компенсировал апрельский недобор по налоговым и неналоговым сборам, составивший более чем 420 млрд рублей, отмечает автор отчета.

По итогам четырех месяцев расходы регионов выросли на 18,5%, где также значительную роль сыграли показатели апреля. Прирост затрат отмечен во всех субъектах, кроме Мурманской и Калининградской областей. Больше всего потратили в Татарстане, Москве и Иркутской области. В основном средства направлены на капвложения, что связано с реализацией нацпроектов, а также на закупку товаров и услуг для государственных нужд, говорится в отчете.

Превышение расходов регионов над доходами в апреле 2020 года привело к росту общего объема госдолга, который на начало мая достиг 2,08 трлн рублей и вырос на 2,1% к прошлому году, отмечает Дерюгин. За указанный период он сократился у 53 субъектов, а у 32 — вырос.

В Минфине "Известиям" сообщили, что для повышения сбалансированности бюджетов субъектов в условиях ухудшения экономической обстановки из-за пандемии выделяются 200 млрд рублей. Такжеполучат 70 млрд на оснащение коечного фонда в рамках борьбы с инфекцией.