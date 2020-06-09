Пошлину на импортные вещества для лекарств могут отменить

9 июня. FINMARKET.RU - Предложенное депутатами Госдумы обнуление таможенных пошлин на фармацевтические субстанции, которые сейчас составляют около 5% от стоимости, позволит импортирующим их компаниям экономить ежегодно около 1,6 млрд руб., пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование RNC Pharma. Эти подсчеты базируются на данных по уплате пошлин за 2019 год. Всего за прошлый год в Россию ввезено субстанций на 132 млрд руб. Большая часть активных веществ, используемых в производстве, уже импортируется по нулевой ставке: они входят в перечень социально значимых товаров, которые освобождены от

С инициативой обнуления пошлин и НДС на фармсубстанции, не имеющие российских аналогов, в мае выступил глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Он пояснил, что сейчас из-за падения курса рубля существуют предпосылки роста цен на лекарства. Депутат также предложил установить нулевую таможенную пошлину и НДС на импортные препараты, не имеющие аналогов в России. Предложение уже внесено в правительство, сообщил "Коммерсанту" первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Он отметил, что 80% российских лекарств изготавливается с использованием импортных субстанций, при этом на их стоимость приходится до 90% конечной цены препаратов в ценовом сегменте до 100 руб.

Из 1,6 млрд руб., уплаченных в 2019 году в виде пошлин, 60% приходится на иностранные компании, работающие в России, отмечают в RNC Pharma. Максимальный объем - а это суммарно 504 млн руб.- заплатили французская Servier, словенская KRKA и японская Tadeda. По данным RNC Pharma, стоимость субстанций, импортируемых компаниями, превышает цены аналогичной продукции, ввозимой российскими производителями.