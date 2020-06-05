Инфляция в РФ в мае замедлилась до 0,3%

В мае потребительские цены в РФ повысились на 0,3% после роста на 0,8% в апреле, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 3,0%

5 июня. FINMARKET.RU - В мае 2020 годасоставила 0,3% после 0,8% в апреле, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-мае цены выросли на 2,4%.

В мае 2019 года инфляция также составляла 0,3%, с начала года - 2,4%.

Годовая инфляция в мае текущего года замедлилась до 3,0,% после 3,1% в апреле.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,2%, непродовольственные товары - на 0,3%, услуги - на 0,5%.

В 11 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,5% и более. В наибольшей степени в Республике Калмыкия - 0,8% и республиках Адыгея и Коми - 0,7%.

В Москве цены выросли за месяц на 0,5%, в Санкт-Петербурге - на 0,1% (с начала года - прирост цен составил 1,9% и 2,5% соответственно).

Инфляция в мае 2020 года совпала с ожиданиями аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, равнялся 0,3%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2020 год снизился до 4,5% с 4,8% по опросу месяц назад, на 2021 год остался прежним - 3,9%. Консенсус укладывается в интервальный прогноз ЦБ по инфляции на 2020 год (3,8-4,8%) и выше ожиданий Минэкономразвития (4,0%). При этом ожидания Минфина по инфляции на 2020 год еще ниже - источник сообщал "Интерфаксу", что Минфин предлагает снизить прогноз по инфляции на 2020 год на фоне падающего спроса до 3,3%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее отметила, что эффект ослабления рубля на инфляцию, по-видимому, исчерпан. Пик годовой инфляции ЦБ ожидает в летние месяцы.

Цены на бензин в мае не изменились после снижения на 0,2% в апреле и роста на 0,1% в марте. С начала года рост составил 0,2%. При этом в годовом выражении бензин подорожал на 1,4%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за май текущего года не изменились, за 5 месяцев выросли на 0,8%.

В мае существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало увеличение цен на крупы и бобовые.

Заметно выросли цены на гречку - на 6,3%. Подорожание на 8,0% и более отмечено в 28 субъектах РФ, самое значительное в Республике Мордовия - на 21,7% и Курской области - на 16,7%.

Цены на рис увеличились на 4,6%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 3,5%, крупу манную, горох и фасоль - на 2,4%, крупы овсяную и перловую - на 1,9%, пшено - на 0,6%.

Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 1,0-1,7% выросли цены на консервы мясные и рыбные, масла подсолнечное и оливковое, муку пшеничную, вермишель, макаронные изделия, майонез, кетчуп, чай, конфеты шоколадные, на 0,7-0,9% - печень говяжью, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, хлеб ржаной, бараночные изделия, сыры плавленые, овощи натуральные, консервированные, маринованные, пряники, кофе, какао, соль, мороженое и вина.

В то же время снизились цены на яйца - на 4,6%, мясо кур - на 3,5%, сахар-песок - на 0,6%, консервы мясные для детского питания - на 0,5%, окорочка куриные - на 0,2%.

Существенное снижение цен отмечено на отдельные виды плодоовощной продукции: на лимоны - на 33,6%, чеснок - на 17,3%, помидоры - на 10,6%, огурцы - на 9,4%. Вместе с тем наблюдался рост цен на картофель - на 13,4%, яблоки - на 8,7%, свеклу - на 6,5%, морковь - на 6,2%, капусту - на 5,9%, бананы - на 4,6%, апельсины - на 2,1%, орехи - на 1,6%, лук репчатый - на 0,9%.