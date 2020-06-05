ЦБ РФ видит пространство для снижения ключевой ставки на заседании в июне

5 июня. FINMARKET.RU - Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки на заседании совета директоров 19 июня, заявила председательРФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. При этом среди прочих ЦБ РФ будет рассматривать шаг снижения ставки в 100 базисных пунктов (б.п.). "Замедление роста цен происходит несколько быстрее, чем мы ожидали во время обсуждения решений по ставке 24 апреля. Этому способствует укрепление рубля на фоне стремительного становления цен на нефть в прошлом месяце. Но определяющим фактором для роста цен будет оставаться сдержанный спрос: как внутренний, так и внешний. О преобладании дезинфляционных тенденций свидетельствуют и данные PMI. Так, подиндексы цен PMI в секторе услуг показали замедление роста издержек и ускорение темпов снижения отпускных цен на фоне усиления конкуренции. До этого такое низкое значение отпускных цен наблюдалось только в 2009 году", - сказала она.

"В целом данные и об экономике, и об инфляции подтверждают наше мнение о наличии значительного пространства для снижения ключевой ставки", - добавила Набиуллина.

"Вариант снижения ставки на 100 б.п. будет рассматриваться среди прочих вариантов на следующем заседании совета директоров. Но решение мы будем принимать, исходя из данных, которые уже поступили, которые будут продолжать поступать и из уточнения наших прогнозных оценок по инфляции и по ВВП", - сказала глава ЦБ РФ.

"Действительно, есть значительное пространство для смягчения денежно-кредитной политики, но мы каждый раз на совете директоров обсуждаем, когда и какими темпами его использовать. И говорить, что это пространство должно быть использовано в течение одного заседания или до конца года, было бы не очень корректно, потому что ситуация развивается, очень много неопределенностей. И конечно, мы должны делать шаги, оценивая каждый раз последствия этих шагов и влияния и на экономику, и на инфляцию", - пояснила Набиуллина.

"Что касается снижения больше 100 б.п., таких более значимых шагов, мы всегда принимаем во внимание не только дезинфляционные и инфляционные факторы, но и то, как это движение отразится на поведении финансовых, банковских институтов. Как я уже говорила, у них часто депозиты могут быстро меняться, а активы - более длинные и при снижении или любом значимом изменении ставки для банков могут быть определенные риски, которых мы хотели бы избегать", - пояснила она.

"Поэтому мы предпочитаем двигаться постепенно, с тем, чтобы все экономические агенты адаптировались к ситуации. Плюс к этому нам важно принимать решения, которые будут устойчивые, вне зависимости от тех или иных сценариев развития экономической ситуации. Особенно когда очень много неопределенности. Такие резкие изменения процентной ставки - они обоснованы только тогда, когда происходит какое-то резкое изменение прогноза в силу тех или иных событий. Мы сейчас развиваемся в соответствии с базовым прогнозом. Будем собираться 19 июня и обсуждать детально наше видение и наши прогнозы", - заключила глава регулятора.

Банк России 24 апреля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,5% годовых. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 19 июня 2020 года.