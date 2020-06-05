Российский экспорт упадет во 2-м квартале на 17%

5 июня. FINMARKET.RU - Во 2-м квартале 2020 года падение экспорта может составить 17% в годовом выражении, спрогнозировали в Аналитическом центре по внешней торговле при Минпромторге (АЦВТ). Падение объемов экспорта вполне ожидаемо, но основными причинами, по мнению аналитиков, является не пандемия коронавируса, а отложенное влияние неблагоприятных факторов - снижения курса рубля и падения мирового спроса на товары и услуги, пишет "Российская газета"

Несырьевой неэнергетический(ННЭ), по подсчетам центра, снизится на 12% по результатам апреля-июня 2020 года. Обычно драйвером роста является агропромышленный сектор, но к лету его вклад в ННЭ традиционно сокращается. Экспорт продукции машиностроения и химпрома к лету, наоборот, обычно растет, но уже больше года он на спаде или в стагнации.

К концу следующего года рост ННЭ, согласно проекту плана по восстановлению экономики, должен быть не менее 5%. Показатель может быть гораздо больше, считает Юрий Шурыгин, исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров, с учетом ожидаемых низких результатов в этом году. По оценке Минэкономразвития, общий объем экспорта может сократиться на 36,9% по сравнению с 2019 годом.

Как говорит Шурыгин, для большинства экспортеров тема поставок за рубеж отошла на второй план, однако к концу лета ассоциация ожидает восстановления экспортного потока.

по экспорту может быть пересчитан, так как ситуация постоянно меняется, говорят в АЦВТ.