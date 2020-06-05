В регионах вырос спрос на краткосрочную аренду жилья

5 июня. FINMARKET.RU - Россияне начали планировать путешествия внутри страны. На это указывает интерес к краткосрочной аренде жилья в других регионах - он вырос в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, пишет "Российская газета".

К началу лета спрос на краткосрочную аренду после кардинального падения в апреле почти восстановился, отмечают в "Авито Недвижимость". "В целом по стране сейчас всего на 1% меньше пользователей раздела краткосрочной аренды, чем в прошлом году, - говорит руководитель направления краткосрочной аренды компании Артем Кромочкин. - А если отсеять только тех, кто ищетза пределами своего региона (чтобы отделить рядовые перемещения от туристических поездок), то очевидно, что интерес к посуточной аренде жилья по стране на 58% больше, чем в прошлом году".

Заметно изменился горизонт планирования путешествий, отмечают в компании: люди больше не бронируют жилье заранее - за полгода-год, как это было раньше.

Интерес к посуточной аренде в Москве постепенно восстанавливается, но о реальных сделках речь пока не идет, отмечает главный эксперт аналитического центра "ЦИАН" Виктория Кирюхина: "В отсутствие возможностей для заграничного отдыха россияне ищут альтернативные варианты путешествий, и это не обязательно морские курорты".

Сами москвичи, отмечает Кромочкин, стали больше интересоваться лишь Московской и Тульской областями. Интерес к северной столице сократился на 10%, к южным регионам - на 3%. Среди петербуржцев популярны Свердловская область и Карелия. Тюменцы и новосибирцы не оставляют надежд на поездку к морю - вырос спрос на аренду в Крыму и Ростовской области.