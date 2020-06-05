Растут атаки на сервисы онлайн-ритейла и банков

5 июня. FINMARKET.RU - За время пандемии (в феврале-мае 2020 года) число атак на веб-приложения, то есть сайты, порталы и приложения для смартфона и компьютера, в которых происходит обмен информацией по интернету, выросло в 2,2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные компании "Валарм". В частности, число атак на приложения финансовых систем выросло в 1,2 раза, корпоративного сектора и производств - в 1,9 раза, электронной коммерции - в 2,3 раза.

Например, рост атак на банки в 1,2 раза - значительное число: это десятки тысяч атак в день, что больше, чем, например, на сектор электронной коммерции, отмечает гендиректор "Валарм" Иван Новиков. Хотя число кибератак растет постоянно и зависит от сезонности, новостей и даже пресс-релизов, рост за время пандемии можно назвать действительно существенным, подчеркивает он.

В компаниях сферы кибербезопасности подтверждают рост числа таких атак. В разных сегментах рост составляет от 20% до 100%, отмечает руководитель центра мониторинга и реагирования на инциденты Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Алексей Мальнев. В SOC ACRC за последние месяцы увидели прирост числа атак на десятки процентов при общем росте вредоносной активности на 20%, говорит заместитель гендиректора по технологиям и развитию группы компаний Angara Дмитрий Пудов.

Если код сайта, исполняемый в браузере, всегда открыт и доступен для анализа злоумышленниками, то в случае с приложениями это несколько сложнее - требуется декомпиляция и подробная инспекция, что рождает у разработчиков "чувство ложной защищенности", в результате допускаются ошибки, которые и приводят к утечкам данных, отказам в обслуживании и финансовым потерям, объясняет технический директор Qrators Lab Артем Гавриченков.