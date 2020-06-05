Оборот малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%

5 июня. FINMARKET.RU - По итогам мая выручка малых и средних предприятий снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за самоизоляции трафик имагазинов товаров повседневного спроса в мае 2020 года были ощутимо ниже, чем в прошлом году, рассказал "Известиям" генеральный директор "Эвотора" Андрей Романенко. Оборот непродовольственной торговли в мае сократился еще более серьезно, отметил он. Спортивные центры недосчитались 84% выручки, салоны красоты - 71%. Оборот магазинов одежды и обуви снизился на 69 и 67% соответственно, а ювелирных лавок - на 61%.

В результате по итогам мая выручка малого и среднего бизнеса оказалась на 41% ниже, чем в этом же месяце в 2019 году, резюмировал он. Впрочем, это менее серьезное сокращение, чем в апреле, - по сравнению с ним майский оборот МСП вырос на 27%. Это произошло из-за того, что в ряде регионов смягчили ограничения, пояснил гендиректор "Эвотора".

В период карантина изменилось потребление: люди стали реже ходить в магазины, но приобретать больше товаров за один раз, сообщил Романенко. В результате средний чек повседневных покупок вырос. В супер- и минимаркетах он увеличился на 15% к прошлому году и составил 314 рублей, в аптеках и пивных магазинах - на 14% (до 366 и 350 рублей соответственно), в табачной рознице - на 10% (до 302 рублей).

Для крупного бизнеса май прошел неплохо, свидетельствуют данные "Платформы ОФД". Несмотря на то что объем продаж гостиниц в среднем по России упал на 87%, а ресторанов - на 61%, во многих категориях наблюдался рост. Так, выручка продуктовых супермаркетов увеличилась на 3%, а средний чек в них - на треть, до 496 рублей. Объем продаж электроники и гаджетов вырос на 14%, а товаров для строительства и хозяйства - на 12%.

В мае действительно был всплеск спроса на стройматериалы, а также на товары для дачи, сантехнику, инструменты и спорттовары, подтвердили в "Эвоторе". В июне же, по мнению Романенко, стоит ожидать существенный рост оборота одежды, обуви и аксессуаров - за время карантина на них сформировался отложенный спрос.

Сокращение оборота на 40% для большинства субъектов МСП видится критическим, отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Причем такие показатели не могут быть компенсированы антикризисной господдержкой, даже если предположить, что компании удастся получить ее в полном объеме, отметил эксперт.