Средняя площадь строящихся квартир ужимается

4 июня. FINMARKET.RU - Средняя площадь строящихся в России квартир уже несколько лет не достигает даже 50 кв. м. Возводимые сейчаспримерно на 10% меньше, чем было, например, в 2016 году, следует из данных Единого ресурса застройщиков. Как пояснили эксперты, это прямое следствие многолетнего падения доходов населения. Если существенно увеличивать площадь квартир или даже оставлять ее прежней, тогда стоимость жилья станет еще недоступнее для большинства граждан, несмотря на государственные программы стимулирования спроса, пишет "Независимая газета".

Росстат приводит другие данные: средний размер квартир всоставил около 70 кв. м общей площади (последние доступные данные – за 2018 год).

Как пояснили "НГ" специалисты Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), нужно учитывать разницу методологий. Росстат дает статистику по уже введенному в эксплуатацию жилью. "Наши расчеты базируются на информации об объектах, в отношении которых в совокупности выданы разрешения на строительство и опубликованы проектные декларации либо застройщиком предоставлены копии разрешений на строительство и анкеты с описанием потребительских характеристик объектов", – пояснили специалисты ЕРЗ.

Кроме того, в случае ЕРЗ речь идет о квартирах, возводимых профессиональными застройщиками. А Росстат, как следует из пояснений в его публикациях, учитывает не только многоквартирные дома, дома гостиничного типа, общежития, квартиры в нежилых зданиях, но и построенные населением индивидуальные жилые дома.

Большинство экспертов газеты согласилось с тем, что уменьшение площади возводимых квартир в России – объективная тенденция, ставшая отражением ситуации с платежеспособным спросом населения.

Коммерческий директор группы "Родина" Ксения Юрьева напомнила, что "в России нормы предоставления жилья составляют 33 кв. м на одного человека, 42 кв. м на семью из двух человек и 18 кв. м на каждого члена для семьи из трех и более человек".

Но рынок недвижимости, по словам эксперта, зависит в первую очередь "не от нормативов по жилищной площади, а от спроса". "А предпочтения покупателей во многом определяются уровнем жизни в стране. Так, во время кризиса спрос смещается в пользу компактных квартир с низким бюджетом покупки. Соответственно средняя площадь жилья уменьшается", – пояснила Юрьева, мнение которой приводит "НГ".

По ее данным, по сравнению с 2014 годом в 2019-м "средняя площадь приобретаемой квартиры массового сегмента сократилась с 58 кв. м до 53 кв. м, продаваемой – с 62 кв. м до 58 кв. м".

"При той финансовой ситуации, в которой находятся большинство жителей России, увеличивать площадь строящихся квартир в два раза нецелесообразно – их просто не будут покупать", – подтвердил руководитель аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.

"Чтобы адаптировать продукт под кошелек потенциального клиента, застройщику приходится минимизировать издержки и опираться на эффект масштаба: строить много этажей маленьких квартир, – считает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. – Сейчас покупательскую способность поддерживает относительно дешевая ипотека, но даже привлечение таких средств под низкий процент уже не позволяет россиянам приобретать более просторное жилье из-за низких доходов".

Чтобы исправить эту ситуацию, по мнению Литинецкой, необходимо: проводить экономическую политику, направленную на рост доходов населения; снижать стоимость ипотечного кредитования; упрощать земельный оборот, подключение к коммуникациям; не перекладывать на застройщиков обязанность возведения социальных объектов; способствовать внедрению в строительстве новых технологий, снижающих себестоимость.