Новостройки подключат к интернету на этапе строительства

4 июня. FINMARKET.RU - Застройщиков обяжут подключать жилые дома к интернету. Рабочая группа "Нормативное регулирование" при АНО "Цифровая экономика" одобрила проект постановления правительства "О внесении изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства", предполагающий, что до введения новостроек в эксплуатацию будет прокладываться не только телефония и ТВ, но и сети доступа к Всемирной паутине, пишут "Известия"

Как сообщили в организации, в проект могут быть внесены лишь незначительные технические доработки по замечаниям участников группы. Документ будет направлен в Минкомсвязь для согласования с другими федеральными органами исполнительной власти.

"Предлагается возложить на застройщика многоквартирного дома обязанность по получению у любого из операторов связи технических условий на подключение строящегося либо реконструируемого здания к сетям электросвязи, а также обязанность по реализации указанного подключения до ввода здания в эксплуатацию", - сказано в пояснительной записке к проекту.

Исходя из формулировок документа, застройщику достаточно заключить договор с любым оператором связи, можно и с одним, если он предоставит сразу три услуги (телефон, ТВ и интернет), пояснил "Известиям" источник, близкий к АНО "Цифровая экономика".

Вопрос о том, кто из операторов и каким образом станет заходить в новостройки, будет регламентироваться соответствующим законопроектом, который планируется к рассмотрению на рабочей группе "Нормативное регулирование" организации "Цифровая экономика" 11 июня, сообщил директор направления "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.

В Минкомсвязи подтвердили, что работают над поправками в Градостроительный кодекс РФ, предусматривающими наличие в проектной документации при строительстве или реконструкции дома технических требований к внутренней инфраструктуре связи. В эти требования должна быть включена возможность размещения или технологического присоединения к внутренней инфраструктуре дома сетей связи не менее 3-х операторов.

Чтобы новостройка была обеспечена надежным интернетом, операторы должны иметь беспрепятственный и недискриминационный доступ к инфраструктуре многоквартирных домов, а также к сетевой инфраструктуре энергетиков, прокомментировали в "Ростелекоме". Застройщикам следует изначально предусматривать техническую возможность прокладки линий связи и установки распределительного оборудования операторов связи в домах, добавили в компании.

Однако участники рынка не уверены, что жильцы в итоге получат выбор: с доступом новых провайдеров всё равно могут возникать сложности.

Так, при сдаче дома с сетями может возникнуть проблема: строительная организация потребует от провайдера плату за вход в здание, добавил источник, близкий к одному из операторов связи.