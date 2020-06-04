От списания налогов бизнесу регионы потеряют 40,5 млрд руб. за 2-й квартал

4 июня. FINMARKET.RU - Субъекты России недосчитаются 40,5 млрд рублей за второй квартал из-за прощения налогов бизнесу в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, пишут "Известия", ссылаясь на расчеты аналитиков РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Президент Владимир Путин поручил правительству к 1 июня 2020 года списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за II квартал для отдельных категорий предприятий. Речь идет о социально ориентированных НКО, а также малых и средних фирмах, работающих в пострадавших от коронавируса отраслях. Ранее такими признали авиаперевозки, туризм, сферу культуры, физкультурно-оздоровительную деятельность, гостиничный, общепит, дополнительное образование, бытовые услуги, зоопарки, непродовольственную розницу и СМИ.

Cписание налогов особенно сильно ударит по Волгоградской области — в апреле–июне ее бюджет недосчитается почти 6% доходов, или 1,7 млрд рублей, пишут "Известия". На втором месте оказался Севастополь: регион потеряет 4,45% поступлений, или 417 млн рублей. На 2,65% обеднеет бюджет Астраханской области, а на 2,23% — Республики Крым, они недополучат 455 млн и 1 млрд соответственно. Меньше всего потери ощутят Краснодарский край, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа — их доходы сократятся на 0,05, 0,12 и 0,16%, говорится в исследовании.

В денежном выражении больше всего налогов недополучит Москва — столица лишится 8,5 млрд, или 1,24% доходов. Сильно пострадает и Московская область, потеряв 2,7 млрд, которые составляют 1,45% всех поступлений. На третьем месте по сумме ущерба — Санкт-Петербург. Его недополученные доходы достигнут 2,6 млрд рублей.

Потери всех регионов за второй квартал составят 40,5 млрд рублей, подсчитали в РЭУ им. Г.В. Плеханова. А по итогам всего года из-за общего ухудшения экономической ситуации баланс субъектов может уйти в минус на полтриллиона рублей.

"В 2020 году около 70 регионов могут столкнуться с дефицитом бюджета, в том числе и по причине разразившейся пандемии и снижения цен на нефть. Наихудшим сценарием может стать возросшая потребность в финансировании суммарно на 500 млрд рублей", — пояснила "Известиям" доцент кафедры экономической теории РЭУ Екатерина Новикова.

В Минфине "Известиям" заявили, что федеральный центр выделяет дополнительные средства для оказания поддержки регионам: 200 млрд на сбалансированность бюджетов субъектов и 68 млрд на оснащение коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом.