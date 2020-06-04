Золото в ломбардах будут скупать роботы

4 июня. FINMARKET.RU - В ломбардах стали устанавливать роботизированные аппараты, способные оценить и принять у заемщика золотое изделие, перевести ему деньги на банковскую карту и принять платеж в счет погашения займа. В перспективе распространение таких устройств должно помочь компаниям расширять бизнес, пишет "Коммерсант".

О том, что сеть "Мосгорломбард" начала устанавливать роботизированные аппараты Custody Bot для оценки золотых изделий, рассказали “Ъ” в ломбарде. Первый аппарат был установлен в одном из отделений компании-партнера — "Мосгорскупки" в конце мая и уже начал работать как скупка с идентификацией через сотрудника компании. В "Мосгорломбард" пояснили, что устройство способно распознать вес и пробу изделия и, исходя из этих параметров, предложить потенциальному заемщику сумму оценки. "После согласия клиента на проведение операции и идентификации по паспорту сумма зачисляется на его банковскую карту",— указывает директор по маркетингу сети Дмитрий Меликсетян.

Основная задача проекта — быстрое открытие полноценного мобильного ломбарда и скупки золота в любом месте, где "есть органический трафик потенциальных клиентов", поясняет Меликсетян.

По словам гендиректора "Т-Мобайл" (производитель устройств) Дмитрия Плущевского, один терминал в год может скупать около 4 кг золотого лома, продавать 3 кг новых изделий (слитки или монеты), а также формировать портфель ломбардных займов на 400 тыс. руб.

"В конце 2019 года аппарат прошел финтех-песочницу ЦБ, и сейчас мы ждем от регулятора протокол по "дорожной карте" внесения изменений в закон",— поясняет господин Плущевский.