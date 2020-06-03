Предприятиям гостинично-туристской сферы помогут погасить долги

3 июня. FINMARKET.RU - Предприятиям гостинично-туристской сферы могут возместить 50% платежей по процентам, а также предоставить отсрочку выплаты основного долга по привлеченным ранее кредитам. Такие меры включены в подготовленный правительством России проект Общенационального плана действий по восстановлению экономики, с которым ознакомилась "Российская газета" . Проект также предусматривает снижение ставки по налогу на добавленную стоимость (НДС) для предприятий туристской отрасли до 7%.

Кроме того, для поддержки отрасли расширят господдержку туроператоров, работающих на рынке внутреннего и въездного туризма за счет формирования новых маршрутов, снижения стоимости авиационных и железнодорожных перевозок. Как указано в версии проекта, на эти цели в 2020 и 2021 годах дополнительно предполагается выделить 14 млрд рублей.

Также предполагается расширять льготное кредитование и субсидировать ввод новых гостиниц и других объектов туристской инфраструктуры. На эти цели, помимо предусмотренных ранее 16,53 млрд рублей, будет дополнительно выделено в этом и следующем году 19,2 млрд рублей.

был включен в перечень пострадавших в числе первых. Министерство экономического развития и Ростуризм подготовили меры поддержки отрасли. Правительством уже выделено 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам затрат, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также с организацией вывоза туристов из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.