Треть компаний планируют сокращать персонал

3 июня. FINMARKET.RU - В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Это показало исследование hh.ru, которое компания провела по просьбе "Известий" . Опрос проводился 26-29 мая среди представителей около сотни российских компаний.

На вопрос о том, планируется ли изменение численности сотрудников в ближайшие полгода, 36% представителей компаний сообщили о планах по сокращению штата (14% сказали, что он "точно уменьшится" и 22% - "скорее уменьшится"). Респонденты оценивали оптимизацию в среднем в 16%. 18% фирм рассчитывают сохранить численность штата, 35% - увеличить, остальные еще не определились.

При этом оптимизация штата уже прошла в 45% компаний. В среднем она коснулась пятой части сотрудников. В 40% фирм численность персонала пока не менялась, а в 14% - даже увеличилась. Эта картина сильно отличается от ситуации в апреле, когда аналитики hh.ru проводили аналогичный опрос. Тогдапрошли только в 20% фирм, в 3% - наняли новых сотрудников, а три четверти компаний не меняли численность штата.

Что касается фонда оплаты труда (ФОТ), с началом нынешнего кризиса он сократился в 56% опрошенных компаний: в среднем произошло уменьшение на 28%. В каждой десятой фирме ФОТ увеличился, в каждой третьей - не изменился. О планах по уменьшению фонда оплаты труда в ближайшие полгода заявили 28% опрошенных работодателей (речь идет в среднем о сокращении на 18%), по увеличению - 23% (в среднем на 22%).

По данным оперативного мониторинга ситуации на рынке труда,планируют высвобождение около 280 тыс. человек, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда. Необходимо учитывать, что это - плановые данные, и они могут корректироваться, в том числе с учетом внедряемых мер поддержки, подчеркнули в ведомстве.

Сокращение зарплаты, как правило, связано со снижением премиальных выплат, если их точная сумма не была прописана в качестве обязательной в трудовом или коллективном договоре, сказали в министерстве. Также объем материального вознаграждения может быть снижен при переводе на неполную занятость. Одномоментное изменение размера заработной платы сотруднику в одностороннем порядке невозможно, заключили в Минтруде.

Самое нестабильное положение - у работников сферы услуг (гостиничного хозяйства, розничной торговли) и всех офисных сотрудников, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого потенциала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Что касается обратившихся в службы занятости, их число также выросло в апреле - с 727 тыс. до 1,3 млн человек, 1,1 млн из них получают пособие по безработице. Резкий рост произошел вслед за тем, как власти на фоне кризиса увеличили размер выплат. Он достиг уровня МРОТ - 12 тыс. рублей.