Штрафы за утечку персональных данных повысят в десять раз

3 июня. FINMARKET.RU - Штрафы за утечку персональных данных могут вырасти с 50 тыс. до 500 тыс. руб. для юридических лиц, следует из проекта новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) , который был разработан Минюстом России и 29 мая был выложен на обсуждение на regulation.gov.ru. Для индивидуальных предпринимателей штрафы вырастут с 20 тыс. до 300 тыс. руб., должностных лиц — с 10 тыс. до 100 тыс. руб., остальных граждан — с 2 тыс. до 20 тыс. руб., пишет "Коммерсант".

Минюст давно прорабатывает новую версию КоАП, ее прежний вариант был опубликован в январе и не содержал нормы об увеличении штрафов. Но вопрос об ужесточении ответственности за утечки поднимался не раз. Еще в 2015 году Госдума рассматривала повышение штрафов до 300 тыс. руб. Сейчас поправки об увеличении штрафов разрабатывает также комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, говорил 21 мая 2020 года его глава Александр Хинштейн.

Проект Минюста после общественного обсуждения и межведомственного согласования будет внесен в правительство, сообщили в пресс-службе министерства. Там уточнили, что состав правонарушения, предусматривающий новые штрафы, прорабатывался рабочей группой по предложению комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Утечки данных случаются все чаще. По данным InfoWatch, в 2019 году их количество в России выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом. Ситуация ухудшается на фоне самоизоляции из-за коронавируса: в результате массового перехода на удаленную работу число попыток неправомерного доступа к данным увеличилось примерно наполовину, причем около 30% инцидентов составляют явно противоправные попытки скопировать клиентские базы данных и передать их вовне, в том числе через мессенджеры, а 10% — действия хакеров, отмечает основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.