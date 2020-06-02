Кредиты в розницу: худшая динамика с 2007 г.

2 июня. FINMARKET.RU - По итогам апреля розничное кредитование в России показала худшую динамику с 2007 года: так стремительно оно не падало ни в кризис 2008 года, ни в кризис 2014 года, пишет "Коммерсант".

Газета приводит данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по итогам апреля: банки выдали более 1,22 млн кредитов почти на 435,6 млрд руб., показав снижение год к году на 61,7% и 47% соответственно. Годовая динамика выдач в количественном выражении стала самой низкой с 2007 года, в кризисные 2008 и 2014 годы показатель не падал более чем на 58,3%.

Наибольшее снижение выдач зафиксировано в сегменте автокредитов (на 80,1%) и кредитных карт (на 73,2%). POS-кредиты потеряли 65%, кредиты наличными — 54,6%, ипотека — 18,2%.

По словам гендиректора БКИ "Эквифакс" Олега Лагуткина, столь существенное снижение объема выдаваемых кредитов привело к тому, что упали объемы розничных кредитных портфелей. Единственным видом кредитования, по которому кредитный портфель не только не снизился, а даже вырос, стала ипотека — на 0,4%".

Но уже в мае банки увидели восстановление спроса на кредиты почти во всех категориях. В Сбербанке сообщили "Ъ", что отметили увеличение обращений в отделения за потребительскими кредитами. По мнению управляющего директора Абсолют-банка Антона Павлова, из-за отложенного спроса и запуска новой госпрограммы поддержки ипотеки общие выдачи по итогам 2020 года не будут сильно ниже результатов 2019 года.