Банкиров обяжут информировать граждан об опасностях кредитов

2 июня. FINMARKET.RU - Банкирам при выдаче клиентам кредита придется подробно рассказывать о его условиях. Предлагая гражданам тот или иной кредит, они должны будут откровенно предупредить, чем человек рискует. С инициативой выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она внесла в Госдуму проект поправок в Закон "О рекламе", пишет "Российская газета"

Предлагается в обязательном порядке включать в рекламу кредита предупреждение о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

"Законопроект направлен на создание условий для полного информирования в доступной форме граждан об условиях кредита и возможных рисках",- говорится в пояснительной записке. Действующий закон обязывает в рекламе указывать все условия, влияющие на стоимость кредита. Таких условий как минимум семь. Но может быть и больше.

"Выборочное изучение рекламы кредитных продуктов позволяет сделать вывод, что в среднем рекламодатели указывают до 28 условий, влияющих на стоимость кредита, сведения о кредиторе и лицензии в 30-секундном рекламном ролике, - утверждает пояснительная записка. - Не только изучить все изложенные условия за указанное время, но и обратить на них внимание не представляется возможным".

По данным Федеральной службы судебных приставов, на 1 мая в ведомстве находилось на исполнении дела на более 6,8 млн должников по кредитам. По этим производствам граждане-неплательщики должны в общей сложности банкам более 1,7 трлн рублей. У 18,9 тыс. должников имущество либо уже передано на реализацию, либо производится оценка имущества перед реализацией.

И хотя из единственного жилья человека не выгонят, приставы могут наложить запрет на регистрационные действия, то есть человек не сможет поменять свою квартиру, если захочет куда-то переехать.

Если инициативу примут, граждане будут братьпо крайней мере с широко открытыми глазами.

"Данная мера позволит, не вторгаясь в специфику маркетинговых приемов и художественных форм изложения рекламы, поддерживая одинаковые условия конкуренции, сформировать у потребителя адекватное и достоверное представление о существующей гражданско-правовой ответственности, которая наступает в случае неисполнения им обязательств по договору", - говорится в пояснительной записке.