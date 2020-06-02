- - визит врача
- - социального работника,
- - сотрудника компании, проводящей санитарную обработку помещений и др.
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02 июня 2020 года 09:42
Роспортребнадзор предупредил о мошенниках
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Юрий Смитюк/ТАСС
2 июня. FINMARKET.RU - Роспотребназдор предупредил о мошеннических действиях в условиях пандемии COVID-19. "На фоне сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 активизировались различного рода мошенники, которые пользуются страхами потребителей", - говорится в сообщении Роспотребнадора, опубликованном на сайте ведомства. "Например, - пишет Роспотребнадзор", - недобросовестные граждане и юридические лица предлагают на условиях предоплаты "уникальные" товары: особые фильтры, очистители воздуха, лекарства и т. п.". Как указывается в сообщении контрольного ведомства, "для обмана потребителей используются разные новые аспекты возникшей ситуации". В частности, как указывает Роспотребнадзор, потребителей пытаются обмануть, требуя оплатить якобы выписанный штраф. Еще одним способом обмана является требование об обязательном проведении платного анализа. В период пандемических ограничений мошенники играют и на ставшей актуальной теме оформления особого пропуска на передвижение, а также предлагают услуги по поиску работы. Кроме того, указывает Роспотребнадзор, мошенники пытаются проникнуть в квартиру с целью совершения кражи под новыми предлогами:
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