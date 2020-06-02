Роспортребнадзор предупредил о мошенниках

2 июня. FINMARKET.RU - Роспотребназдор предупредил о мошеннических действиях в условиях пандемии COVID-19.

"На фоне сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 активизировались различного рода, которые пользуются страхами потребителей", - говорится в сообщении Роспотребнадора, опубликованном на сайте ведомства.

"Например, - пишет Роспотребнадзор", - недобросовестные граждане и юридические лица предлагают на условиях предоплаты "уникальные" товары: особые фильтры, очистители воздуха, лекарства и т. п.".

Как указывается в сообщении контрольного ведомства, "для обмана потребителей используются разные новые аспекты возникшей ситуации". В частности, как указывает Роспотребнадзор, потребителей пытаются обмануть, требуя оплатить якобы выписанный штраф. Еще одним способом обмана является требование об обязательном проведении платного анализа.

В период пандемических ограничений мошенники играют и на ставшей актуальной теме оформления особого пропуска на передвижение, а также предлагают услуги по поиску работы.

Кроме того, указывает Роспотребнадзор, мошенники пытаются проникнуть в квартиру с целью совершения кражи под новыми предлогами:

- визит врача

- социального работника,

- сотрудника компании, проводящей санитарную обработку помещений и др.

В ход идут IT-технологии. Например, "доверчивым пользователям предлагают перейти по опасным ссылкам и оставить свои персональные данные", указывает ведомство.

На фоне пандемии в России появился черный рынок пропусков. Роскомнадзор уже ограничил доступ более чем к 20 страницам, содержащим недостоверные сведения об изготовлении цифровых разрешений, писали "Известия". Самоизоляция вызвала рост числа фишинговых сайтов, имитирующих страницы популярных служб доставки. Ежедневно в рунете появляется около 20 новых фишинговых сайтов популярных служб доставки товаров, сообщал накануне "Коммерсант".

"В связи с этим (ростом мошеннических действий) Роспотребнадзор рекомендует использовать официальные источники. Информация для потребителей размещена в специальном разделе на официальном сайте Роспотребнадзора. Также для граждан работает специальный портал, где размещены справочные материалы в сфере защиты прав потребителей", - указывается в сообщении Роспотребнадзора.