ФСБ против расширенного использования биометрических данных граждан

2 июня. FINMARKET.RU - Принятие в РФ законопроекта о расширении использования биометрических данных граждан через единую систему откладывается. По нему возникли разногласия, причем наиболее жесткую позицию занимает Федеральная служба безопасности (ФСБ), которая в предложенном подходе видит риски утечки персональных данных.

О том, что вокруг законопроекта по использованию биометрии для удаленной идентификации граждан развернулась дискуссия, сообщил "Коммерсанту" глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

был принят в первом чтении в июле 2019 года. Документ предлагает наделить банки возможностью использовать биометрическую идентификацию с помощью ЕБС для проведения любых финансовых операций и сделок с клиентами-физлицами. В версии, подготовленной ко второму чтению, удаленную идентификацию предлагалось использовать не только банкам, но и иным участникам финрынка. Кроме того, проект предусматривает возможность получать госуслуги через идентификацию в ЕБС, а также собирать данные в систему в МФЦ. Сейчас с помощью ЕБС можно лишь открыть счет вклада, получить кредит, осуществить денежный перевод в банках.

Депутаты планировали 12 мая рассмотреть законопроект во втором чтении и в течение недели принять его. Однако документ не прошел второе чтение, в частности, из-за неготовности ФСБ его согласовать.

В службе выступают против расширения точек сбора данных сотрудниками МФЦ, но допускают использование биометрических автоматизированных кабин, которых в России единицы. Также служба не поддерживает расширение числа организаций, использующих данные ЕБС для удаленной идентификации за счет финорганизаций не из числа банков. Это приведет к снижению защиты данных, считают в ведомстве. Кроме того, в ФСБ категорически против "бесшовного" сочетания биометрических систем банков и ЕБС.

В ЦБ комментировать разногласия с другими сторонами обсуждения законопроекта не стали.

"Мы считаем, что в текущей ситуации пандемии коронавируса закон необходимо принимать как можно быстрее, чтобы обеспечить гражданам возможность дистанционно получать с использованием ЕБС государственные, финансовые и иные услуги, - пояснили в Центробанке. - При этом крайне важно расширить возможности граждан по сдаче биометрических данных в ЕБС в наиболее часто посещаемых организациях, таких как МФЦ, при условии обеспечения всех необходимых требований по идентификации и информационной безопасности".

По результатам обсуждения (Банком России, Минкомсвязью и "Ростелекомом"), добавили в ЦБ, принято решение о переводе ЕБС в статус ГИС, что позволит предоставлять государственные услуги с использованием безопасной и надежной системы.