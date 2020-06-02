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02 июня 2020 года 09:05
ФСБ против расширенного использования биометрических данных граждан
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Петр Сивков/ТАСС
2 июня. FINMARKET.RU - Принятие в РФ законопроекта о расширении использования биометрических данных граждан через единую систему откладывается. По нему возникли разногласия, причем наиболее жесткую позицию занимает Федеральная служба безопасности (ФСБ), которая в предложенном подходе видит риски утечки персональных данных. О том, что вокруг законопроекта по использованию биометрии для удаленной идентификации граждан развернулась дискуссия, сообщил "Коммерсанту" глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Законопроект был принят в первом чтении в июле 2019 года. Документ предлагает наделить банки возможностью использовать биометрическую идентификацию с помощью ЕБС для проведения любых финансовых операций и сделок с клиентами-физлицами. В версии, подготовленной ко второму чтению, удаленную идентификацию предлагалось использовать не только банкам, но и иным участникам финрынка. Кроме того, проект предусматривает возможность получать госуслуги через идентификацию в ЕБС, а также собирать данные в систему в МФЦ. Сейчас с помощью ЕБС можно лишь открыть счет вклада, получить кредит, осуществить денежный перевод в банках. Депутаты планировали 12 мая рассмотреть законопроект во втором чтении и в течение недели принять его. Однако документ не прошел второе чтение, в частности, из-за неготовности ФСБ его согласовать. В службе выступают против расширения точек сбора данных сотрудниками МФЦ, но допускают использование биометрических автоматизированных кабин, которых в России единицы. Также служба не поддерживает расширение числа организаций, использующих данные ЕБС для удаленной идентификации за счет финорганизаций не из числа банков. Это приведет к снижению защиты данных, считают в ведомстве. Кроме того, в ФСБ категорически против "бесшовного" сочетания биометрических систем банков и ЕБС. В ЦБ комментировать разногласия с другими сторонами обсуждения законопроекта не стали. "Мы считаем, что в текущей ситуации пандемии коронавируса закон необходимо принимать как можно быстрее, чтобы обеспечить гражданам возможность дистанционно получать с использованием ЕБС государственные, финансовые и иные услуги, - пояснили в Центробанке. - При этом крайне важно расширить возможности граждан по сдаче биометрических данных в ЕБС в наиболее часто посещаемых организациях, таких как МФЦ, при условии обеспечения всех необходимых требований по идентификации и информационной безопасности". По результатам обсуждения (Банком России, Минкомсвязью и "Ростелекомом"), добавили в ЦБ, принято решение о переводе ЕБС в статус ГИС, что позволит предоставлять государственные услуги с использованием безопасной и надежной системы.
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Ключевые слова: Россия, граждане, биометрия, законопроект
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