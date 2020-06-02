Добычу золотоа в России хотят увеличить в 2 раза

2 июня. FINMARKET.RU - В Госдуме готовят инициативу, которая призвана увеличить объемы производства золота в России как минимум вдвое. В середине июня депутаты внесут на рассмотрение палаты законопроект об отмене 20-процентного ввозного НДС на драгметаллы, рассказали "Известиям" авторы документа депутаты Дмитрий Ионин и Игорь Ананских.

Сегодня в стране перерабатывается около 300 т золота ежегодно, при этом работает 11 заводов. Показатель может вырасти до 600 т в первую очередь за счет импорта необработанных металлов из стран Средней Азии, а также Латинской Америки и Африки. Как говорят эксперты, большая загрузка заводов даст тысячи новых рабочих мест, дополнительные налоговые отчисления и позволит увеличить золотой запас страны.

Отечественные аффинажные заводы (по обработке драгоценных металлов) загружены сегодня примерно на 30%, подтвердил "Известиям" коммерческий директор Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов Александр Сахаров. В числе основных факторов, сдерживающих развитие российского рынка драгметаллов, - ввозной НДС в размере 20%, отметил он. Эти издержки производителям приходится компенсировать за счет иностранных поставщиков сырья, поэтому переработка в РФ становится невыгодной, уточнил Ионин. Затраты приходится закладывать и в стоимость золота, несмотря на то что НДС возвращается, подчеркнул Сахаров.

По прогнозу Сахарова, загрузка отечественных аффинажных заводов может увеличиться на 20%. В первую очередь это произойдет за счет стран Средней Азии (например, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан), а также Латинской Америки (Венесуэла, Чили, Эквадор) и Африки (Конго, Гана, Нигерия), добавил он.

По оценке Ананских, если в стране будет дополнительно перерабатываться около 300 т золота, это даст тысячи новых рабочих мест. Кроме того, в казну будут поступать дополнительные налоги с заработной платы сотрудников и самого производства. А Ионин считает, что переработанное в Россиисможет закупать ЦБ для наращивания золотовалютного резерва страны, что может укрепить рубль.