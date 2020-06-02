В план экономики включат новые налоговые послабления

2 июня. FINMARKET.RU -правительства по восстановлению экономики РФ включает меры поддержки во время трех стадий: кризиса, восстановления и роста, сообщил "Известиям" глава "Опоры России" Александр Калинин. В целом сегодня мерами поддержки охвачено недостаточное количество малых предприятий, уверен глава "Опоры России".

Как полагает Калинин, системные решения стоит распространить на более широкий круг бизнесов, введя критерий падения выручки более чем на 30%, а не коды ОКВЭД.

Особенно он отметил необходимость создания специального или "переходного" налогового режима для активно растущего малого бизнеса. По предложению "Опоры России", в его рамках малым фирмам, которые уже "переросли" критерии, позволяющие работать по упрощенной системе налогообложения, могут снизить НДС до 10% или вычитать из начисленных налогов сумму социальных взносов, но не более 50%.

Вопрос о переходном налоговом режиме для МСП в итоге был включен в план по восстановлению экономики, сообщил председатель "Деловой России" Алексей Репик. Если эту меру одобрит президент, к сентябрю Минфин разработает соответствующее постановление. Переходный режим потребует 20 млрд рублей из бюджета, заявил он.

Репик также добавил, что меры плана в большей степени будут направлены на поддержку граждан и малого бизнеса. Однако, по его словам, есть надежда, что крупному бизнесу предложат возвращать из налогов затраты на производственную инфраструктуру в рамках плана.

О том, что план по восстановлению экономики, занятости и доходов населения готов, стало известно на оперативном совещании Михаила Мишустина с вице-премьерами. Начать работу над планом Владимир Путин поручил кабинету министров в конце апреля. Реализация документа, по мнению премьера, позволит не только решить "коронавирусные" проблемы, но и приступить к проведению долгосрочных структурных изменений.

По данным СМИ, на осуществление плана потребуется около 6 трлн рублей из бюджетных средств (всего же понадобится около 8 трлн), однако в эту сумму включены уже ранее одобренные расходы. На поддержку МСП предполагается выделить около 30% - около 1,9 трлн рублей. Примерно столько же будет вложено в развитие инфраструктуры. На выплаты населению заложено более 500 млрд рублей. Другие статьи расходов - помощь наиболее пострадавшим отраслям (1,5 трлн) и регионам (1 трлн), а также "прорывные инициативы" кабмина (700 млрд).