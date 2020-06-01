Большинству регионов РФ придется брать кредиты или сокращать расходы

1 июня. FINMARKET.RU - Большей половине российских регионов в 2020 году придется либо урезать объем расходов, либо залезть в долги, говорится в отчете рейтингового агентства, посвященном прочности бюджетов субъектов. Как полагают аналитики, сравнительно спокойно - не прибегая к секвестру бюджетов или резкому увеличению задолженности - пройти кризис смогут 28 субъектов, пишут "Известия"

У этих регионов образовалась достаточная для преодоления экономических последствий пандемии подушка безопасности. Накопленные резервы (средства на депозитах, остатки и т.д.) сопоставимы со среднемесячным уровнем расходов. В общей сложности все российские субъекты, не считая Москвы, накопили 0,8 трлн рублей, говорится в отчете.

В топ-5 регионов по "уровню прочности" - соотношению запасов и ежемесячных трат - вошли Тюменская область (584%), Ямало-Ненецкий АО (534%), Ханты-Мансийский АО - Югра (320%), Тверская область (293%). Столица, подчеркивают аналитики, стоит в рейтинге особняком: ее остатки составили 1,1 трлн рублей (475% от ежемесячных расходов).

А вот остальные 58 субъектов вряд ли смогут обойтись без секвестра бюджета либо наращивания долга, полагают в АКРА. Их резервы - менее 75% от трат за месяц. К самым неблагополучным по этому показателю авторы отчета отнесли Удмуртию, Кабардино-Балкарию, Калмыкию, Ульяновскую область и Еврейскую АО. Запас прочности каждого из них - 1-2%, отмечается в исследовании.

Сопоставимые оценки приводит и агентство НКР. Там полагают, что без запасов ликвидности к концу года останутся 60 регионов. По расчетам агентства, в этом случае потребность субъектов в долговом финансировании дефицитов в 2020 году составит около 0,5 трлн рублей.

По данным опросов Центра стратегических разработок (ЦСР), в ряде субъектов уже ведется оценка возможности сокращения расходов бюджета.

"Известия" обратились в администрации субъектов РФ с вопросом о том, планируется ли наращивать госдолг и проводить секвестр. На запросы ответили в Ленинградской, Курской, Тульской, Новгородской, Нижегородской, Псковской, Самарской и Мурманской областях, республиках Марий Эл и Карелия, а также в ЯНАО.со сравнительно высокими резервами подтвердили предположения АКРА. Например, в ЯНАО и Ленобласти сообщили, что не планируют сокращать расходы и увеличивать долговую нагрузку. Остальные в целом готовы выходить на рынок заимствований, но ждут конца 2-го квартала, чтобы подсчитать урон от эпидемии коронавируса. Впрочем, Самарская область уже готовится выпустить облигации: в конце мая субъект зарегистрировал условия займа на 5 млрд рублей.

За март-апрель 2020 года регионы заработали, по данным "Известий", 2,2 трлн рублей, что на 200 млрд, или на 10%, меньше, чем годом ранее. Пандемия отразилась и на расходах региональных бюджетов. Так, за прошедшие март-апрель субъекты потратили 2,25 трлн рублей - на 450 млрд, или на 25%, больше, чем в прошлом году. Но и объемы поддержки из центра за эти 2 месяца резко увеличились. Субъекты за март-апрель получили безвозмездную помощь на сумму 500 млрд рублей, что на 34% больше, чем годом ранее.