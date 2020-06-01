Для резидентов экономических зон могут установить новые льготы

1 июня. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает унифицировать налоговые преференции для резидентов трех типов особых экономических зон (ОЭЗ): промышленно-производственных, технико-внедренческих и туристско-рекреационных. Министерство предлагает упразднить их разделение, следует из проектов изменений в закон "Об особых экономических зонах" и в Налоговый кодекс. Таким образом, в России останется всего один специализированный вид- портовый, пишет "Коммерсант"

Минэкономразвития предлагает для всех зон обнулить на 5 лет (с момента получения первой прибыли) федеральную часть налога. Изменения коснутся и региональной части налога на прибыль. Согласно проекту министерства, для всех резидентов ОЭЗ будет предусмотрено ее обнуление на первые 5 лет, на следующую же пятилетку субъекты РФ смогут устанавливать ее по своему усмотрению, но опять же на уровне не выше 13,5%.

Предложенные Минэконоразвития изменения касаются и страховых взносов. По проекту министерства льготные тарифы (8% на пенсионное страхование, 2% на соцстрахование и 4% на медицинское) инвесторы смогут применять в течение 10 лет с момента получения ими статуса резидента ОЭЗ. И такие тарифы будут применяться только для исчисления страховых взносов в отношении физлиц, занятых на новых рабочих местах.

Предлагается ввести налоговые послабления и для сотрудников организаций-резидентов ОЭЗ. Так, вместо 13% НДФЛ работники ОЭЗ, ведущие "профессиональную, научную и техническую деятельность", смогут уплачивать этот налог по пониженной ставке 7%.