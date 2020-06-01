Подготовлены правила регулирования трудовых отношений на 2020 год

1 июня. FINMARKET.RU - В Минтруде проанализировали поведение работодателей в период нерабочих дней. Ведомством подготовлен проект постановления правительства "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году", пишет "Российская газета". Это временные правила, которые в случае утверждения будут действовать только в течение нынешнего года.

Сейчас документ поступил на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Сначала предложения рассматривает трехсторонняя комиссия, потом они поступают в правительство, напоминает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Впрочем, отмечает "РГ", у экспертов уже есть замечания к документу.

В документе, в частности, ограничивается введение простоя. "Нельзя будет применять такую норму, как простой, в отношении работников, на которых распространяются ограничительные меры, - поясняет доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец. - Если магазину официально запретили работать по соображениям эпидемиологической безопасности, но в условиях объявленных нерабочих дней он должен платить своим сотрудникам среднюю зарплату, он уже не сможет прибегнуть к такому ухищрению, как объявление простоя. Некоторые предприниматели до этого додумались, так как по нынешнему законодательству они в случае простоя могут платить сотрудникам две трети от оклада. Теперь же это станет незаконно".

В то же время в правилах говорится, что простой может применяться к работникам, на которых не распространяются ограничительные меры, связанные с особыми обстоятельствами. И оплата в этом случае идет в размере не менее двух третей тарифной ставки или оклада, рассчитанной пропорционально времени простоя. Если же простой случился по вине работодателя, то он оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.

"В Трудовом кодексе есть две группы увольнений: по инициативе работника и по инициативе работодателя. На 2020 год фактически осталась одна группа: по инициативе работника, - говорит Иванова-Швец. - Правда, остается право у работодателя уволить за нарушение трудовой дисциплины. Есть еще возможность уволить по соглашению сторон, когда договариваются две стороны".

Есть одно послабление для работодателей - это возможность переводить работника в случае производственной необходимости сроком до трех месяцев, а не одного, как сейчас, на другую работу внутри предприятия или организации. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника.

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.

Нельзя будет не платить зарплату. При сохранении зарплаты в период действия ограничительных мер (нерабочие дни) ее размер должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью. К тому же зарплату нельзя будет задерживать, ссылаясь на особые условия.

Уточняется и порядок перевода на удаленную работу. Работника могут отправить на удаленку, но только при наличии технических и организационных возможностей для выполнения соответствующей работы.