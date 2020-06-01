В интернете растет число фальшивых курьерских служб

1 июня. FINMARKET.RU - Самоизоляция вызвала рост числа фишинговых сайтов, имитирующих страницы популярных служб доставки. Ежедневно в рунете появляется около 20 новых фишинговых сайтов популярных служб доставки товаров, рассказал "Коммерсанту" ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско. Например, сейчас насчитывается около 106 доменов с сочетанием букв cdek (как в адресе сайтадоставки СДЭК), тогда как годом ранее их было шесть. Число фишинговых сайтов, имитирующих «Почту России», выросло в пять раз по сравнению с маем прошлого года, а подделок сайтов Boxberry и ПЭК в прошлом году не было вообще, тогда как сейчас насчитывается около 100 и более 25 соответственно, рассказал господин Вураско.

Фейковые сайты, дублирующие интерфейс cdek.ru, стали встречаться гораздо чаще, подтверждает IT-директор СДЭК Станислав Горбатовский, добавляя, что, хотя закон не обязывает компанию отслеживать подобные ресурсы, СДЭК начала сотрудничество с Group-IB, чтобы обнаружить и ликвидировать сайты до того, как ими успеют воспользоваться клиенты. Любые изменения в названии сайта, делающие его отличным от cdek.ru, прямо указывают на подделки, подчеркивает он. В остальных службах доставки не ответили на запросы.

Фишинговые сайты мошенники используют в схемах обмана на крупных торговых площадках и сайтах объявлений, рассказывают эксперты. Злоумышленники выставляют на продажу дорогие товары со значительной скидкой, а заинтересовавшимся покупателям предлагают оформить доставку. Для оплаты они направляют ссылку на фишинговый сайт службы доставки, где покупатель оплачивает товар, после чего злоумышленник пропадает.