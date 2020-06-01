Маткапитал разрешат использовать без участия банков

1 июня. FINMARKET.RU - Россияне смогут оплатить ипотеку материнским капиталом через не подконтрольные Банку России организации. В ближайшее время в Госдуме будет представлен законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", пишут "Известия".

"В марте прошлого года в силу вступил закон, который запретил организациям, неподконтрольным Банку России, работать с материнским капиталом. Это было сделано для того, чтобы предотвратить мошеннические действия с этими средствами. Это очень правильно. Но там не всё было учтено. Из закона выпали организации, которые уполномочены работать с маткапиталом на законных основаниях", - пояснил "Известиям" один из авторов законопроекта депутат Виталий Пашин. По его словам, в итоге получилось так, что семьи, которые заключили договоры с этими уполномоченными организациями, сейчас не могут воспользоваться своим правом погашения ипотеки с помощью маткапитала. Сегодня, согласно данным сайта ДОМ.РФ, в России 18 организаций, уполномоченных осуществлять деятельность по выдаче ипотечных займов. Однако по факту предоставлять эти услуги могут только банки, работающие с ЦБ.

Такие же проблемы, отмечает парламентарий, возникают в учреждении, созданном правительством РФ для обеспечения функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, которая никак не может быть мошеннической.

"Этот законопроект важно сейчас принять, так как благосостояние населения ухудшается, а люди не могут использовать законную возможность по реализации материнского капитала. В итоге они вынуждены придумывать какие-то серые схемы, идти на хитрости", - отметил один из авторов законопроекта депутат Андрей Андрейченко.

В заключении правительства РФ отмечается, что предложения депутатов помогут исправить ситуацию. "Предлагаемые изменения позволят лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, направлять средства материнского капитала на погашение своих обязательств по заключенным с указанными участниками рынка ипотечного потребительского кредитования договорам кредита. На основании изложенного правительством РФ поддерживается законопроект", - говорится в документе, датированном 22 мая.

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов газете рассказали, что вопрос с использованием средств материнского капитала поднимается регулярно. - Мы, например, предлагали разрешить многодетным семьям и там, где есть дети-инвалиды, тратить его на покупку автомобиля. Потому что материнский капитал - не роскошь, а действительно нужда, особенно в удаленной сельской местности, - пояснил "Известиям" глава комитета Ярослав Нилов.