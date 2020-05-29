Из-за экономии на капремонте жителей могут лишить спецсчетов

29 мая. FINMARKET.RU - В ряде регионов из-за пандемии на 2-3 месяца были отменены взносы на. Но в итоге жителям, обычно перечислявшим средства на эти работы на спецсчет, грозит принудительный перевод на счет регионального оператора, а их деньги пойдут в "общий котел", пишет "Российская газета".

Ситуацию со спецсчетами обсудили эксперты сферы ЖКХ. В некоторых регионах доля домов со спецсчетами доходит почти до 70%, сообщила директор направления "Городское хозяйство" Фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер. Среди лидеров - Костромская (на спецсчета перечисляются взносы за 69% площадей домов) и Саратовская (67%) области, Удмуртия (61%). В Москве доля таких домов около 15%, при этом накоплена рекордная сумма на этих счетах - 23 млрд рублей.

Из-за приостановки начисления взносов регоператоры и владельцы спецсчетов недосчитаются сумм в пределах от 12 до 34% от стоимости ремонта, запланированного на 2020 год. Как пишет "РГ", в самом уязвимом положении оказываютсясо спецсчетами. Если запланированные региональной программой на этот год работы не будут выполнены, собственникам, в соответствии с Жилищным кодексом, грозит потеря спецсчета и принудительный перевод к регоператору. Трудности возникают и перед домами, которым нужно погашать кредиты или предоставленную подрядчиком рассрочку. В связи с этим Институт экономики города предлагает приостановить действие норм ЖК, которые грозят потерей спецсчета, а также компенсировать выпавшие доходы из бюджетов.