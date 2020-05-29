Банки вошли в кризис с низкорисковым портфелем кредитов МСП

29 мая. FINMARKET.RU - Микрокомпании уже в конце первого квартала, то есть еще до введения карантинных ограничений, столкнулись с ростом процентных ставок по кредитам и ужесточением условий кредитования, свидетельствует совместное исследование "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ) и "СПАРК-Интерфакс".

В целом Индекс качества кредитного портфеля МСП, рассчитываемый в рамках исследования, по итогам первого квартала 2020 года был стабилен. По сегменту микропредприятий за 2019 год он даже улучшился на фоне опережающего роста выдач новых займов микрокомпаниям.

Индекс фиксирует на каждую отчетную дату долю компаний малого и среднего бизнеса, имеющих просрочку 30 и более дней в течение 6 месяцев до указанной даты. Чем меньший процент компаний допускают просрочку, тем выше качество совокупного портфеля и лучше "здоровье" кредитного рынка.

Значение индекса составило в первом квартале 11,1% для микрокомпаний, для малых и средних компаний - 5,7% и 4,4% соответственно. Значение индекса год назад составляло 17,5%, 6,2% и 4,2% (для микро-, малого и среднего бизнеса соответственно). Максимальные показатели индекс демонстрировал в начале 2016 года, когда его значение для микрокомпаний достигало, например, 27,9%.

На микрокомпании пришлось почти 40% выдач займов за весь 2019 год, тогда как в 2017 году микрокомпании обеспечили всего 25% выдач, в 2018 году - 35%. В первом квартале 2020 года доля микрокомпаний в общем объеме новых займов еще подросла и составила 41,4%. Как результат - доля займов микробизнесу в текущем портфеле составляет высокие 46,5%.

Значение этого показателя в том, что микрокомпании наиболее подвержены влиянию кризисных факторов. В силу этого в трудных для российской экономики 2014-2015 годах доля этих компаний в кредитном портфеле МСП снижалась более чем на 10 процентных пунктов (с 55% до 42%). Аналогичного снижения можно ожидать и сейчас:уже начали сворачивать программы кредитования, начиная с самых массовых и автоматизированных экспресс-программ кредитования малого бизнеса.

На этом фоне в первом квартале 2020 года средние ставки по займам для микрокомпаний выросли до 17% годовых (рост на 1 п.п. по сравнению с четвертым кварталом 2019 года). По малому и среднему бизнесу средние ставки составляли при этом менее 10% годовых и даже несколько снизились по сравнению с четвертым кварталом. Таким образом, разница в средних ставках между микрокомпаниями и малым/средним бизнесом увеличилась.

Традиционно в сложные времена компании стараются кредитоваться на как можно больший срок, чтобы уменьшить размер платежей, выпадающий на ближайшие месяцы. В первом квартале 2020 года микрокомпаниям удалось увеличить средний срок кредита до 27 месяцев против 23 месяцев в 2019 году.

"По рынку кредитования малого и среднего бизнеса публикуется очень мало аналитики, что иногда приводит к искаженному восприятию рынка. Данные бюро в комбинации с данными системы СПАРК, на основании которых рассчитывается "Бизнес-скоринг СПАРК-ОКБ", дали нам возможность анализировать весь комплекс индикаторов, в том числе лучше оценить показатели риска".

"Так, например, кредитование МСП считается высокорисковым, но при этом по стандартным индикаторам уровня дефолта малый бизнес выглядит лучше, чем рынок кредитования физических лиц: потери при кредитовании не превышали в первом квартале 1,5-2% для микропредприятий и составляют менее 1% для малых и средних компаний. Это исторически самый низкий показатель дефолта".

"Мартовский индекс кредитного качества является важной точкой, от которой мы будем вести отсчет при отслеживании дальнейших изменений на кредитном рынке в условиях кризиса. Метрики системы СПАРК, такие как показатели платежной дисциплины компаний, уже в марте начали показывать негативный тренд. Характерно, что первыми стали задерживать оплату счетов именно компании малого и микробизнеса. Доля "плохих плательщиков", допускающих среднюю просрочку более 90 дней, выросла в этом сегменте в первом квартале на 1,6 процентного пункта - до 5,3% по сравнению с периодом годичной давности".